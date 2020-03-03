Galatasaray ve Başakşehir PFDK'ya sevk edildi

TFF'den yapılan açıklamada, Yukatel Denizlispor maçında kırmızı kartla oyun dışında kalan Yeni Malatyasporlu Hadebe'nin kural dışı hareketi nedeniyle PFDK'ya sevk edildiği belirtildi.







Ayrıca, Antalyaspor ve Galatasaray talimatlara aykırı hareketi; Medipol Başakşehir çirkin ve kötü tezahürat, Kayserispor ise saha olayları nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.





Öte yandan, Antalyaspor'un antrenörlerinden Şakir Özkayımoğlu sportmenliğe aykırı hareketi ve hakareti nedeniyle PFDK'ya sevk edilirken, bir diğer antrenör İbrahim Dağaşan ise talimatlara aykırı hareketi ve sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle sevk edildi.