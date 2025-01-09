Galatasaray ve Başakşehir Türkiye Kupası maçında yenişemedi

90+7. dakikada kullanılan penaltıda topun başına geçen Batshuayi'nin vuruşunda kaleci Muhammed Şengezer, sağına gelen meşin yuvarlağı uzanarak kornere çeldi.











EFE AKMAN VE YUSUF DEMİR İLK KEZ...

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Galatasaray, sahasında RAMS Başakşehir'i konuk etti. RAMS Park'ta oynanan karşılaşma 2-2 berabere sona erdi.Galatasaray, kupada grubun ilk maçında iki kez geriye düşmesine rağmen beraberliği yakalamayı başardı. Başakşehir, ilk yarıyı Deniz Türüç'ün 35. dakikada kaydettiği golle 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıya hızlı başlayan Galatasaray, 51. dakikada Davinson Sanchez ile beraberliği yakaladı. Başakşehir bu gole hemen yanıt verdi. 53. dakikada Krzysztof Piatek ile bir kez daha öne geçen konuk ekibe karşı Galatasaray, 74. dakikada Abdülkerim Bardakcı ile beraberliği yakaladı.Başakşehir'de Onur Ergün, 86. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Galatasaray'da Michy Batshuayi'nin 90+7. dakikada kullandığı penaltıyı kaleci Muhammed Şengezer kurtardı.Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 2-2 berabere sona erdi. Bu sonucun ardından iki ekip de Türkiye Kupası grup aşamasına birer puanla başlamış oldu.İki takım 12 Ocak Pazar günü bu kez Süper Lig'de karşı karşıya gelecek.22. dakikada Berkan Kutlu orta alandan taşıdığı topu ceza sahası dışında sol çaprazdaki Kerem Demirbay'a çıkardı. Kerem'in uzak mesafeden vuruşunda Muhammed Şengezer'in sektirdiği meşin yuvarlak Batshuayi'ye çarptı ve kalecide kaldı.24. dakikada Galatasaray atağında Yusuf Demir'in sağ kanattan ceza sahasına girer girmez uzak köşeye yaptığı vuruşta top az farkla direğin yanından auta çıktı.31. dakikada Başakşehir'de Kemen'in kaptırdığı topun ardından ceza yayının gerisinde meşin yuvarlağı önüne alan Berkan Kutlu'nun kaleyi cepheden gören noktadan şutunda kaleci Muhammed Şengezer, soluna gelen topu uzanarak çıkardı.GOL! 35. dakikada RAMS Başakşehir golü buldu. Piatek'in pasıyla sol kanatta topla buluşan Lima'nın arka direğe yaptığı ortaya iyi yükselen Deniz Türüç, kafayla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.38. dakikada Başakşehir ikinci gole çok yaklaştı. Kemen'in ceza sahası dışından çektiği sert şutta Günay'dan dönen top, penaltı noktası yakınında Piatek'in önünde kaldı. Oyuncunun, yakın mesafeden yaptığı vuruşta kaleci Günay Güvenç, meşin yuvarlağı bu kez ayaklarıyla çıkardı ve net pozisyonda gole izin vermedi.GOL! 51. dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Ceza sahasının sağ önünden Mertens'in kullandığı serbest vuruşta ceza alanında topa kafayla dokunan Sanchez, meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlarla buluşturdu: 1-1.GOL! 53. dakikada Başakşehir bir kez daha öne geçti. Sağ kanattan içeriye giren Figueiredo'nun ceza sahası yan çizgisinin üzerinden arka direğe yaptığı ortada topa uçarak kafayla vuran Piatek, kaleci Günay Güvenç'in solundan meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-2.GOL! 74. dakikada oyuna yeniden denge geldi. Hızlı kullanılan serbest vuruşta Sallai'nin sağ kanattan kale önüne yaptığı ortada Batshuayi'nin ön direkte kafayla dokunduğu topu, kaleci Muhammed Şengezer çeldi. Meşin yuvarlağı önünde bulan Abdülkerim Bardakcı, boş pozisyonda topu ağlarla buluşturdu: 2-2.KIRMIZI KART! 86. dakikada oyuna sonradan dahil olan Onur Ergün, gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.90+5. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Jakobs'un pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Sara, Ömer Ali Şahiner'in müdahalesiyle yerde kalırken hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi.Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son oynadıkları Göztepe maçına göre ilk 11'inde 9 değişiklik yaptı.Okan Buruk, Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe ile oynanan maçın 11'inde forma verdiği Kaan Ayhan, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Dries Mertens ve Barış Alper Yılmaz'ı yedek kulübesine çekerken Fernando Muslera ile Victor Osimhen'i karşılaşmanın kadrosuna almadı.Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine Günay Güvenç, Metehan Baltacı, Elias Jelert, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Roland Sallai, Efe Akman, Yusuf Demir ve Michy Basthuayi'yi ilk 11'e aldı.Galatasaray'a 2022-23 sezonunun başında transfer olan Yusuf Demir, bu sezon ilk kez 11'de oynadı. Sarı-kırmızılıların altyapısından çıkan Efe Akman da A Takım formasıyla ilk kez 11'de sahaya çıktı. Yusuf Demir, bu sezon sarı-kırmızılı formayla 5 maç, Efe Akman da 4 karşılaşmada görev aldı.Sarı-kırmızılı ekipte Victor Nelsson, kart cezası sebebiyle maçın kadrosunda yer alamadı. Sezon başında Beşiktaş ile oynanan TFF Süper Kupa maçında kırmızı kart gören Victor Nelsson, bugünkü karşılaşmada cezası sebebiyle kadroya yazılmadı.Stat: RAMS ParkHakemler: Ali Şansalan, Mustafa Savranlar, Osman Gökhan BilirGalatasaray: Günay Güvenç, Metehan Baltacı (Dk. 46 Mertens), Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jelert (Dk. 57 Barış Alper Yılmaz), Efe Akman (Dk. 64 Sara), Berkan Kutlu (Dk. 86 Jakobs), Yusuf Demir (Dk. 46 Yunus Akgün), Kerem Demirbay, Sallai, BatshuayiRAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Hamza Güreler, Ba, Opoku, Lima, Crespo (Dk. 75 Onur Ergün), Deniz Türüç (Dk. 89 Ömer Ali Şahiner), Kemen, Berat Özdemir, Figueiredo (Dk. 75 Davidson), Piatek (Dk. 81 Keny)Goller: Dk. 35 Deniz Türüç, Dk. 53 Piatek (RAMS Başakşehir), Dk. 51 Sanchez, Dk. 74 Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray)Kırmızı kart: Dk. 85 Onur Ergün (RAMS Başakşehir)Sarı kartlar: Dk. 45+2 Sanchez, Dk. 53 Batshuayi (Galatasaray), Dk. 50 Lima, Dk. 56 Deniz Türüç, Dk. 68 Çağdaş Atan (Teknik direktör), Dk. 77 Piatek, Dk. 85 Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir)