Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi fikstürü belli oldu /28 Ağustos 2021 13:02

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi fikstürü belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maç takvimi belli oldu.UEFA Avrupa Ligi'nde dün gerçekleştirilen kura çekiminde temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin grup etabındaki rakipleri belli oldu.

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Kura çekimi sonrasında Galatasaray E Grubu'nda Lazio, Lokomotiv Moskova ve Olympique Marsilya takımlarıyla eşleşti.Fenerbahçe ise Olympiakos, Eintracht Frankfurt ve Antwerp ile D Grubu'nda yer aldı.Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde oynayacağı maçların takvimi açıklandı.

Galatasaray'ın fikstürü:

16 Eylül | Galatasaray-Lazio | 19.45

30 Eylül | Olympique Marsilya-Galatasaray | 22.00

21 Ekim | Lokomotiv Moskova-Galatasaray | 22.00

4 Kasım | Galatasaray-Lokomotiv Moskova | 19.45

25 Kasım | Galatasaray-Olympique Marsilya | 19.45

9 Aralık | Lazio-Galatasaray | 22.00

Fenerbahçe’nin fikstürü:

16 Eylül | Eintracht Frankfurt-Fenerbahçe - 22.00

30 Eylül | Fenerbahçe-Olympiakos - 19.45:

21 Ekim | Fenerbahçe-Antwerp - 19.45

4 Kasım | Antwerp-Fenerbahçe - 22.00

25 Kasım | Olympiakos -Fenerbahçe - 22.00

9 Aralık  | Fenerbahçe-Eintracht Frankfurt - 19.45
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