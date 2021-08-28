Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi fikstürü belli oldu

Kura çekimi sonrasında Galatasaray E Grubu'nda Lazio, Lokomotiv Moskova ve Olympique Marsilya takımlarıyla eşleşti.Fenerbahçe ise Olympiakos, Eintracht Frankfurt ve Antwerp ile D Grubu'nda yer aldı.Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde oynayacağı maçların takvimi açıklandı.





Galatasaray'ın fikstürü:





16 Eylül | Galatasaray-Lazio | 19.45





30 Eylül | Olympique Marsilya-Galatasaray | 22.00





21 Ekim | Lokomotiv Moskova-Galatasaray | 22.00





4 Kasım | Galatasaray-Lokomotiv Moskova | 19.45





25 Kasım | Galatasaray-Olympique Marsilya | 19.45





9 Aralık | Lazio-Galatasaray | 22.00





Fenerbahçe’nin fikstürü:





16 Eylül | Eintracht Frankfurt-Fenerbahçe - 22.00





30 Eylül | Fenerbahçe-Olympiakos - 19.45:





21 Ekim | Fenerbahçe-Antwerp - 19.45





4 Kasım | Antwerp-Fenerbahçe - 22.00





25 Kasım | Olympiakos -Fenerbahçe - 22.00





9 Aralık | Fenerbahçe-Eintracht Frankfurt - 19.45