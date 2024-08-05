Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray ve Fenerbahçe'nin eleme turlarında karşılacağı rakipler belli oldu.



Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Play-Off aşamasında İsviçre temsilcisi Young Boys ile eşleşecek.



FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL İKİ RAKİBİ BELLİ OLDU



Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fransız ekibi Lille'i geçmesi halinde, Play-Off aşamasında Slavia Prag ve Union Saint-Gilloise eşleşmesinin galibi ile karşı karşıya gelecek.



MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?



Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Play-Off aşamasındaki ilk maçları 20-21 Ağustos tarihlerinde oynayacak. Bu turun rövanş karşılaşmaları ise 27-28 Ağustos tarihlerinde yapılacak.