Galatasaray ve Trabzonspor'un kardeş payı

Süper Lig'in 13'üncü haftasında Trabzonspor sahasında Galatasaray'ı konuk etti.
Müsabaka iki tarafın da kaydettiği birer golle berabere bitti.
Medical Park Stadyumu'nda saat 19:00'da başlayan müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetti.
Karşılaşmada ilk golü Trabzonsportlu oyuncu Alexander Sörloth 50. dakikada kaydetti.
İkinci gol 90. dakikada sarı-kırmızılı Yuto Nagatomo'dan geldi.
İki takımın ilk 11'ler şu şekildeydi:
TRABZONSPOR: Uğurcan-Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Kamil Ahmet, Hosseini, Obi Mikel, Sosa, Yusuf, Nwakaeme, Sörloth
GALATASARAY: Muslera-Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, N'Zonzi, Ömer, Lemina, Belhanda, Feghouli, Adem