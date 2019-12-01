Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray ve Trabzonspor'un kardeş payı /01 Aralık 2019 23:56

Galatasaray ve Trabzonspor'un kardeş payı

Galatasaray, Trabzonspor deplasmanındaki derbide 1 puana razı oldu. Karşılaşma 1-1 sona erdi.

SHABER3.COM

Süper Lig'in 13'üncü haftasında Trabzonspor sahasında Galatasaray'ı konuk etti. 

Müsabaka iki tarafın da kaydettiği birer golle berabere bitti.

Medical Park Stadyumu'nda saat 19:00'da başlayan müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetti.

Karşılaşmada ilk golü Trabzonsportlu oyuncu Alexander Sörloth 50. dakikada kaydetti. 

İkinci gol 90. dakikada sarı-kırmızılı Yuto Nagatomo'dan geldi. 

İki takımın ilk 11'ler şu şekildeydi:

TRABZONSPOR: Uğurcan-Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Kamil Ahmet, Hosseini, Obi Mikel, Sosa, Yusuf, Nwakaeme, Sörloth

GALATASARAY: Muslera-Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, N'Zonzi, Ömer, Lemina, Belhanda, Feghouli, Adem

 
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