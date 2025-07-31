Galatasaray, Victor Osimhen’in maliyetini KAP'a bildirdi





SONRAKİ SATIŞTAN PAY





SÖZLEŞMESİ VE MAAŞI

Galatasaray, geçtiğimiz gün İstanbul’a gelen Victor Osimhen’in maliyetini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na resmen bildirdi.Galatasaray’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:“Profesyonel futbolcu Victor James Osimhen’in transferi konusunda, kulübü SSCN Napoli SPA ile anlaşmaya varılmıştır.Bu kapsamda, futbolcunun eski kulübüne net 75.000.000 EUR transfer bedeli ödenecektir.Ayrıca, yapılan anlaşma kapsamında futbolcunun bir sonraki satışından elde edilecek kârın %10’u SSCN Napoli SPA’ya ödenecektir.Futbolcu ile 2025-2026 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 4 yıllık sözleşme imzalanmıştır.Yapılan anlaşmaya göre, futbolcuya her bir sezon için net 15.000.000 EUR garanti ücret, net 1.000.000 EUR tutarında sadakat primi ile 5.000.000 EUR tutarında imaj hakkı ücreti ödenecektir.”Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 41 maça çıkan Nijeryalı yıldız, 37 gol – 8 asistlik bir performans sergilemişti.