Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray, Victor Osimhen’in maliyetini KAP'a bildirdi /31 Temmuz 2025 22:54

Galatasaray, Victor Osimhen’in maliyetini KAP'a bildirdi

Yapılan anlaşmaya göre, futbolcuya her bir sezon için net 15.000.000 EUR garanti ücret, net 1.000.000 EUR tutarında sadakat primi ile 5.000.000 EUR tutarında imaj hakkı ücreti ödenecek.

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Galatasaray, geçtiğimiz gün İstanbul’a gelen Victor Osimhen’in maliyetini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na resmen bildirdi.

Galatasaray’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Profesyonel futbolcu Victor James Osimhen’in transferi konusunda, kulübü SSCN Napoli SPA ile anlaşmaya varılmıştır.

Bu kapsamda, futbolcunun eski kulübüne net 75.000.000 EUR transfer bedeli ödenecektir.

SONRAKİ SATIŞTAN PAY

Ayrıca, yapılan anlaşma kapsamında futbolcunun bir sonraki satışından elde edilecek kârın %10’u SSCN Napoli SPA’ya ödenecektir.

SÖZLEŞMESİ VE MAAŞI

Futbolcu ile 2025-2026 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 4 yıllık sözleşme imzalanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre, futbolcuya her bir sezon için net 15.000.000 EUR garanti ücret, net 1.000.000 EUR tutarında sadakat primi ile 5.000.000 EUR tutarında imaj hakkı ücreti ödenecektir.”

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 41 maça çıkan Nijeryalı yıldız, 37 gol – 8 asistlik bir performans sergilemişti.
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