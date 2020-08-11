Galatasaray yeni transferini duyurdu

Galatasaray'ın Twitter'dan yaptığı paylaşımında Oğulcan Çağlayan'ın 'Türkiye'nin ilk ve tek 4 yıldızlı takımı merhaba' dediği video yer aldı.Galatasaray, Oğulcan Çağalayan'ı 4 yıllığına kadrosuna katarken, oyuncunun yıllık KAP açıklamasının ardından netlik kazanacak.





Galatasaray'ın yarın Emre Kılınç transferini resmen açıklaması bekleniyor.





Sarı-kırmızılılar sosyal medya hesabından yaptığı ses kaydı ile yeni transferini duyururken, binlerce taraftarlarda bu ismin kim olduğuna dair tahminlerde bulundu. Bu ismin Oğulcan Çağlayan olduğu açıklanırken kulüpten resmi açıklamanın kısa bir süre içerisinde gelmesi bekleniyor.