Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray yeni transferini duyurdu /11 Ağustos 2020 19:16

Galatasaray yeni transferini duyurdu

Galatasaray, Çaykur Rizespor ile sözleşmesi sona eren Oğulcan Çağlayan'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

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Galatasaray'ın Twitter'dan yaptığı paylaşımında Oğulcan Çağlayan'ın 'Türkiye'nin ilk ve tek 4 yıldızlı takımı merhaba' dediği video yer aldı.Galatasaray, Oğulcan Çağalayan'ı 4 yıllığına kadrosuna katarken, oyuncunun yıllık KAP açıklamasının ardından netlik kazanacak.

Galatasaray'ın yarın Emre Kılınç transferini resmen açıklaması bekleniyor.

Sarı-kırmızılılar sosyal medya hesabından yaptığı ses kaydı ile yeni transferini duyururken, binlerce taraftarlarda bu ismin kim olduğuna dair tahminlerde bulundu. Bu ismin Oğulcan Çağlayan olduğu açıklanırken kulüpten resmi açıklamanın kısa bir süre içerisinde gelmesi bekleniyor.
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