Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray yıldız isim ile yeniden anlaştı /15 Mart 2021 21:54

Galatasaray yıldız isim ile yeniden anlaştı

Galatasaray'da başarılı file bekçisi Muslera ile 3 yıllık yeni bir sözleşme için anlaşmaya varıldığı belirtildi.

SHABER3.COM

Galatasaray'da Fernando Muslera müjdesi yaşandı. Sarı-kırmızılı kulüp yeni sözleşme konusunda Uruguaylı file bekçisiyle anlaşmaya vardı.

Galatasaray, 16 Mart Salı günü Muslera ile yeni kontrat imzalayacak. Muslera kendisini 3 yıl daha Galatasaray'a bağlayan sözleşmeyi imzalayacak.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takım Kaptanı Fernando Muslera'nın sözleşme yenileme imza töreni 16 Mart 2021 Salı günü saat 14.30'da Türk Telekom Stadyumu Basın Toplantı Salonu'nda yapılacaktır" denildi.

Galatasaray'daki 10. sezonunu geçiren Fernando Muslera 2011 yazında Lazio'dan transfer edilmişti.
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