Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray yıldız ismi renklerine bağladı /13 Ocak 2020 19:51

Galatasaray yıldız ismi renklerine bağladı

İtalyan kulübünden ilk görüşmede ‘ret’ yanıtı alan G.Saray yönetimi, Murillo ile görüşüp anlaşma sağladı. Sampdoria, 12 milyon Euro bonservis bedeliyle aldığı Murillo’nun düzenli forma giyebilmesi adına bu transfere onay verdi.

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Onyekuru, Saracchi ve Sekidika’dan sonra G.Saray’ın dördüncü transferi Jeison Murillo olacak. Teknik Direktör Fatih Terim’in istediği Kolombiyalı stoper ve kulübü Sampdoria ile söz kesildi.

Ligin ilk yarısında Sampdoria’da 9 maçta 660 dakika görev alan 27 yaşındaki futbolcu, Galatasaray’ın yaklaşımı ve ısrarları sonrasında ‘evet’ yanıtını verdi.

Fanatik'in haberine göre devre arası transferi dönemi bitmeden mutlaka bir stoperi kadrosuna katacak olan Galatasaray’da 1 numaralı hedef; Jeison Murillo...

Cim Bom, satın alma opsiyonlu kiralama yöntemiyle bu işi bitirmeyi hedefliyor. Kulübü Sampdoria ise stoper almadan, Murillo’yu bırakmıyor.

İtalyan basınına göre Sampdoria, 1-2 gün içindeNapoli’den Lorenzo Tonelli’yi renklerine bağlayacak. Bu konuda her iki kulübün görüşmelerde son aşamaya geldiği belirtildi. Sarı-Kırmızılı yönetim de gelişmeleri yakından takip ediyor.

Falcao aracı oldu Tonelli transferinin sonuçlanmasını bekleyen Galatasaray, Murillo’nun menaceriyle de pazarlıkları tamamlamak üzere. Kolombiyalı futbolcunun düzenli oynayacağı için Cim Bom’a gelmeye sıcak baktığı öğrenildi. Bu transferde Murillo’nun vatandaşı olan Falcao da aracılık yapıyor.
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