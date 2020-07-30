Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray yıldız ismin bonservisini aldı /30 Temmuz 2020 20:29

Galatasaray yıldız ismin bonservisini aldı

Suudi Arabistan ekibi, Maicon'un bonservisini Galatasaray'dan aldıklarını açıkladı. Al Nassr yöneticisi Abdulaziz yaptığı açıklamada "Maicon'un bonservisini Galatasaray'dan aldık ve sözleşmesi uzatıldı. Şükürler olsun. Önümüzdeki saatlerde transferin detayları açıklanacak" ifadelerini kullandı.

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 Sarı-kırmızılılar’ın 1.5 sezon önce Al Nassr kulübüne kiraladığı Brezilyalı stoper Maicon, yola Arap kulübünde devam etmeye karar verdi.Galatasaray ile Al Nassr arasında bir süredir devam eden bonservis görüşmelerinde ortak noktanın bulunduğu açıklandı.

ABDULAZİZ: BONSERVİSİNİ GALATASARAY'DAN ALDIK

Al Nassr yöneticisi Abdulaziz yaptığı açıklamada "Maicon'un bonservisini Galatasaray'dan aldık ve sözleşmesi uzatıldı. Şükürler olsun. Önümüzdeki saatlerde transferin detayları açıklanacak" ifadelerini kullandı. 
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