Galatasaray yıldız ismin bonservisini aldı

Sarı-kırmızılılar’ın 1.5 sezon önce Al Nassr kulübüne kiraladığı Brezilyalı stoper Maicon, yola Arap kulübünde devam etmeye karar verdi.Galatasaray ile Al Nassr arasında bir süredir devam eden bonservis görüşmelerinde ortak noktanın bulunduğu açıklandı.





ABDULAZİZ: BONSERVİSİNİ GALATASARAY'DAN ALDIK





Al Nassr yöneticisi Abdulaziz yaptığı açıklamada "Maicon'un bonservisini Galatasaray'dan aldık ve sözleşmesi uzatıldı. Şükürler olsun. Önümüzdeki saatlerde transferin detayları açıklanacak" ifadelerini kullandı.