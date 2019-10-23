Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray yine aynı skorla kaybetti: İşte gruptaki son durum /23 Ekim 2019 00:29

Galatasaray yine aynı skorla kaybetti: İşte gruptaki son durum

Bir önceki hafta Paris Saint Germain ile karşılaşan Galatasaray, sahadan 1-0 yenik ayrılmıştı. Bu kez bir diğer futbol devi Real Madrid ile karşılaşan Sarı Kırmızılılar sahadan yine aynı skorla ayrıldıi

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçında Real Madrid’i konuk etti. Sarı kırmızılı takım Real Madrid karşısında 1-0 mağlup oldu.

Maçın golü ilk yarıda, 18. dakikada Kroos'un vuruşuyla geldi. Ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Hazard’ın içeri çevirdiği topa ceza yayı üzerinden Kroos’un yaptığı sert vuruş ağları boyladı.

Belhanda ıslıklandı

Galatasaray'ın Real Madrid ile oynadığı müsabakanın 66'ncı dakikasında oyundan çıkan Younes Belhanda, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından ıslıklandı. Sarı-kırmızılı taraftarlar Faslı oyuncuyu protesto ederken, Belhanda oyundan çıktığı sırada taraftarlara yönelik hareketlerde bulundu. Bu hareketlerin ardından Galatasaraylı taraftarlar daha da öfkelenerek Belhanda'yı protesto etmeye devam etti. Tepki sırasında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve beraberindeki heyet taraftarlara, "Yapmayın" uyarısında bulundu. Belhanda oyundan çıktıktan sonra direkt olarak soyunma odasına gitti.

Galatasaray'ın yer aldığı Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda oynanan ilk 3 maçlar sonucunda oluşan puan durumu ise şu şekilde:

PUAN DURUMU

1- Paris Saint Germain    9
2- Real Madrid                 4
3- Club Brugge                2
4- Galatasaray                 1
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