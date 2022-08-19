Galatasaray yine bitime dakikalar kala Gomis'le güldü

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasındaki açılış maçında ligin yeni ekiplerinden olan Bereket Sigorta Ümraniyespor ile karşılaştı.





Antalya deplasmanında 90. dakikada sahneye çıkarak takımına 3 puanı getiren golü atan Gomis, bu maçta da bu kez 86. dakikada ağları sarsarak yine takımına galibiyeti getiren isim oldu.





Bu sonuçla Galatasaray puanını 6'ya çıkartırken, Bereket Sigorta Ümraniyespor ise 1 puanda kaldı.





Sarı kırmızılılar ligin 4. haftasında Trabzon deplasmanına çıkarken, Bereket Sigorta Ümraniyespor'un ligdeki bir sonraki rakibi Adana Demirspor.



















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