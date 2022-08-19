Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray yine bitime dakikalar kala Gomis'le güldü /19 Ağustos 2022 23:46

Galatasaray yine bitime dakikalar kala Gomis'le güldü

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasındaki açılış maçında Bereket Sigorta Ümraniyespor ile karşılaşan Galatasaray, sahadan 1-0'lık üstünlükle ayrıldı.

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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasındaki açılış maçında ligin yeni ekiplerinden olan Bereket Sigorta Ümraniyespor ile karşılaştı.

Antalya deplasmanında 90. dakikada sahneye çıkarak takımına 3 puanı getiren golü atan Gomis, bu maçta da bu kez 86. dakikada ağları sarsarak yine takımına galibiyeti getiren isim oldu.

Bu sonuçla Galatasaray puanını 6'ya çıkartırken, Bereket Sigorta Ümraniyespor ise 1 puanda kaldı.

Sarı kırmızılılar ligin 4. haftasında Trabzon deplasmanına çıkarken, Bereket Sigorta Ümraniyespor'un ligdeki bir sonraki rakibi Adana Demirspor.




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