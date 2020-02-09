Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray zirveye daha da yaklaştı /09 Şubat 2020 21:28

Galatasaray zirveye daha da yaklaştı

Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa'yı net bir skorla mağlup ederek, rakiplerinin puan kaybettiği haftada zirve yarışında önemli bir adım attı. Kasımpaşa ise düşme hattından kurtulamadı.

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Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, Kasımpaşa'yı deplasmanda 3-0 mağlup etti. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Meriah kendi kalesine, 22 ve 41. dakikalarda Adem Büyük kaydetti. Bu sonuçla birlikte Galatasaray'ın puanı 39 oldu. Kasımpaşa ise 16 puanda kaldı.

Süper Lig'de Kasımpaşa ile karşılaşan Galatasaray'da sakatlık şoku yaşandı.

Sakatlıktan yeni dönen Marcelo Saracchi, mücadelenin henüz 2. dakikasında yerde kaldı ve oyuna devam edemedi.

Uruguaylı sol bek 4. dakikada yerini Martin Linnes'e bıraktı.
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