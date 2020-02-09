Galatasaray zirveye daha da yaklaştı





Süper Lig'de Kasımpaşa ile karşılaşan Galatasaray'da sakatlık şoku yaşandı.

Sakatlıktan yeni dönen Marcelo Saracchi, mücadelenin henüz 2. dakikasında yerde kaldı ve oyuna devam edemedi.

Uruguaylı sol bek 4. dakikada yerini Martin Linnes'e bıraktı.

Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, Kasımpaşa'yı deplasmanda 3-0 mağlup etti. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Meriah kendi kalesine, 22 ve 41. dakikalarda Adem Büyük kaydetti. Bu sonuçla birlikte Galatasaray'ın puanı 39 oldu. Kasımpaşa ise 16 puanda kaldı.