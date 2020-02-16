Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray zirveye yürüyor: 1-0 /16 Şubat 2020 21:24

Galatasaray zirveye yürüyor: 1-0

Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti. Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 45. dakikada Adem Büyük penaltıdan kaydetti. Bu sonuçla birlikte Galatasaray'ın galibiyet serisi 6 maça çıktı ve puanı 42 yaparak 3. sıraya yükseldi. Yeni Malatyaspor ise 24 puanda kaldı.

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Süper Lig’in 22. hafta mücadelesinde Galatasaray, sahasında Yeni Malatyaspor’u konuk etti.

Sarı-Kırmızılılar, 45+1. dakikada Adem Büyük’ün penaltıdan attığı golle rakibini 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Bu sonuçla Galatasaray, ligde üst üste 6. galibiyetini aldı ve puanını 42’ye yükselterek averajla 3. sıraya yerleşti.




Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Tempolu, pozisyonların olduğu ve zaman zaman gerginliklerin yaşandığı maçta 3 puanı alan taraf 1-0'lık skorla sarı-kırmızılılar oldu.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golü Emre Akbaba'ya yapılan penaltı sonrasında Adem Büyük 45. dakikada kaydetti.

İki takımın da tehlikeli pozisyonlara girdiği karşılaşmada birçok net gol fırsatı kaçtı.

Konyaspor maçında sakatlanan Falcao iki haftalık aranın ardından 81. dakikada oyuna dahil olarak süre aldı.

Bu sonucun ardından Galatasaray 5. sırada başladığı haftayı 42 puanla 3. sırada tamamladı. Yeni Malatyaspor ise 24 puanla 10. sırada yer aldı.

Öte yandan 89. dakikada Lemina sakatlanarak oyundan sekerek çıktı. Gabonlu oyuncu yerini Ahmet Çalık'a bıraktı.

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