Galatasaray'a derbi öncesi kötü haber

Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra pas çalışma ve dar alan oyunları oynandı.Antrenmanın taktik oyun üzerinde durulan ana bölümünde ise sonuçlandırma çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.





Romanya Milli Takımı’ndan dönen Alexandru Cicâldau bugünkü antrenmanda takımla çalıştı.Romanya Milli Takımı’nın Liechtenstein ile oynadığı maçın ardından sağ üst arka adale grubunda ağrı hisseden Olimpiu Morutan antrenmanda yer almadı. Yıldız futbolcunun yarın MR'ı çekilecek ve durumu netleşecek. Derbiye yetişebilmesi için sağlık heyeti yoğun çaba harcayacak.





Öte yandan Milli takımlarından davet alan Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu, Kaan Arslan, Bartuğ Elmaz, Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Christian Luyindama, Sofiane Feghouli ve Mostafa Mohamed antrenmanda yer almadı.





Galatasaray , Fenerbahçe maçının hazırlıklarını yarın saat 11.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla devam edecek.