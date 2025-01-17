Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray'a Hatayspor çelmesi: Seri sona erdi /17 Ocak 2025 22:41

Galatasaray'a Hatayspor çelmesi: Seri sona erdi

Bu sezon deplasmanlarda tüm maçlarını kazanan Galatasaray’a Hatay dur dedi. Rakibiyle 1-1 berabere kalan sarı kırmızılılar şampiyonluk yarışında yara aldı.

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Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Atakaş Hatayspor ile Galatasaray, Mersin Stadyumu'nda karşılaştı. Maç oldukça tempolu başladı. 9. dakikada sağdan hızla ceza sahasına giren Yunus Akgün, rakiplerini çalımladıktan sonra meşin yuvarlağı Berkan Kutlu'nun önüne bıraktı. Bu oyuncunun şutunda, top az farkla auta gitti. 15. dakikada Galatasaray etkili geldi. Yunus Akgün'ün pasıyla topla buluşan Torreira'nın şutunda, meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü. 28. dakikada Hatayspor 1-0 öne geçti. Görkem Sağlam'ın sağdan kullandığı köşe vuruşunda Rivas topu kafayla kale sahasına indirdi. Oluşan karambolde Cemali Sertel, yakın mesafeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 Hatayspor'un üstünlüğüyle sona erdi.

OSIMHEN’İN PENALTISI SKORU BELİRLEDİ

Maçın 54. dakikasında Galatasaray penaltı kazandı. Barış Alper, sol kanattan topu sürerek ceza sahasının sağındaki Mertens’e yerden bir pas gönderdi. Mertens, Cemali ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Hakem Cihan Aydın, pozisyon için devam kararı verdi. Ancak, VAR’dan gelen uyarı üzerine Cihan Aydın pozisyonu izlemek için monitöre davet edildi. Hakem Cihan Aydın, monitörde pozisyonu izledikten sonra penaltı noktasını işaret etti. Topun başına geçen Osimhen beraberliği sağladı.

Beraberlik golünün ardından sarı kırmızılılar galibiyet golü için peş peşe ataklar üretti. Özellikle Barış Alper’in birçok pozisyondan yararlanamadığı mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve Galatasaray'ın 17 maçlık deplasman galibiyeti serisi bitti.

Galatasaray'ın 1-1 beraberliği puanını 51 yaptı. Hatayspor ise 10 puana ulaştı.
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