Galatasaray'a iki dev stoper

Seçim arefesinde transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray için İtalya'dan iki stoper iddiası geldi. Sarı-Kırmızılı takımın Martin Erlic ve Mert Çetin'le ilgilendiği duyuruldu.







İtalyan gazeteci Nico Schira'nın paylaştığı habere göre Galatasaray Martin Erlic ve Mert Çetin'le ilgileniyor. Spezia'nın 23 yaşındaki Hırvat stoperi Martin Erlic için 12 milyon Euro istediği belirtiliyor.





Bir kez daha Mert Çetin!





Galatasaray ise bu yaz Verona'dan ayrılabilecek olan Mert Çetin ile yeniden görüşmeleri başlatmaya hazırlanıyor. Verona başkanı Maurizio Setti, Mert Çetin için Galatasaray'dan 7 Milyon Euro talep ediyor. Verona kulübü Mert Çetin'i 2 yıllığına Roma'dan şartlı satın alma opsiyonuyla kiralamıştı.





24 yaşındaki Mert Çetin bu sezon 7 maçta şans bulmuştu.





Hırvatistan U21 forması giyen 1.92 boyundaki Erlic ise Serie A'da dikkat çeken bir performans ortaya koymuş ve 28 maçta 3 gol atmayı başarmıştı.