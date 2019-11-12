'Galatasaray'a kayyım ataması olabilir'

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nden çıkan istinaf kararında, ibrasızlık nedeniyle konulan tedbir kararının kaldırılması ve sadece davacıların seçime katılabileceği konusunda hüküm koyması, sarı-kırmızılılarda krize yol açmış durumda.







Acil olarak toplanan yönetim adına konuşan başkan Mustafa Cengiz, “Galatasaray’ın daha önemli konuları var; Florya, Riva, amatörler yasası... Galatasaray’ın menfaatleri her şeyin önündedir. Zamanı geldiğinde seçimi düşünebiliriz. Şu an Galatasaray için yapacağımız işler var. Biz buraya kazık çakmaya gelmedik. Zaten halihazırda 9 kişinin mahkemeye başvurusu var, 2 kişinin kararı çıkmış. Şu aşamada Galatasaray’ın menfaatleri seçimi göstermiyor. Ama yarın ne gösterir bilemiyorum” diye konuştu.





Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, ünlü hukuk profesörü ve sarı-kırmızılıların eski yöneticisi Mehmet Helvacı da yönetimin bu tavrını değerlendirdi, seçimin olabilmesi için kayyımın gündeme gelebileceğini söyledi.





Helvacı, mahkeme üzerinden seçimin yapılması için kayyım atanması gerektiğini ancak bu yola kimsenin başvurmasını beklemediğini anlatarak şunları kaydediyor:





“Nereye kadar direnilir bilmem. Eğer başkan seçime gitmiyorsa kayyuma götürüp seçim kararı aldırılabilir. Bunu ise kimse yapmaz! Tekrar seçim kararı aldırmak için mahkemeye gidilir ve kararın uygulanmadığı söylenir. Mahkeme de birini görevlendirecek. O da kayyumdur. Seçimi yapmamak ne kadar yanlış ise kayyum yolu ile yaptırmak da o kadar yanlıştır. Başkan’ın ‘Ben yaptım oldu’ tavrı zarar veriyor.”





İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nin 4. Hukuk Dairesinin verdiği kararda, 23 Mart’ta yapılan ve ibra edilmeme kararının bir sonucu olarak tüzüğün 59. maddesinin davacılar açısından tedbiren durdurulmasına hükmedildi.





Bu maddede, “Aklanmayan Kulüp Başkanı ile Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri bir seçim dönemi geçmeden yeniden aday olamaz ve seçilemezler” ifadesinin davacılar için işlememesi gerektiği vurgulandı.

Mahkeme kararlarından bir diğeri de, idari hapis kararı için ihtar verilmesi...





İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi’nin kararında, “İhtiyati tedbir kararının uygulanmasına ilişkin karara uymayan ve tedbir kararına aykırı davranan kimsenin 1 aydan 6 aya kadar Disiplin Hapsi ile cezalandırılacağının ihtarına” maddesi de yer alıyor.





Eski Başkan Faruk Süren de, mahkeme kararını yorumlamakta zorlandığını söylüyor.





Kararda çelişkiler olduğunu belirten Süren, “Hem seçim yapmalısın, yapmazsan 6 ay hapis deniliyor. Hem de esas mahkemenin davayı sonuçlandırmasının altı çiziliyor. Bulanıklık var seçime katılabilecekler noktasında. Kimler katılabilir. Seçime kendi tüzüğümüze göre gitmemez lazım. Ancak bazılarına istisna getiriliyor. Galatasaray tüzüğü mü yoksa mahkeme kararı ile değiştiriliyor” ifadesini kullanıyor.





Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu ise, mahkeme kararına göre sadece Abdurrahim Albayrak ile Yusuf Günay’ın aday olabileceğini söyledi, “Davacı olmayan yöneticiler seçimde yer alamayacaklar” diyor.





Öte yandan Galatasaray’da başkan Mustafa Cengiz’in olası bir seçimde yeniden aday olup olamayacağı tartışılırken, sarı-kırmızılıların önemli organlarından Divan Kurulu’nun Başkanı Eşref Hamamcıoğlu bu duruma açıklık getirdi.





Radyospor’a konuşan Hamamcıoğlu, “Mahkeme kararı gereği Galatasaray’da davacı olarak görülen Abdürrahim Albayrak ve Yusuf Günay aday olabiliyor. Hukukçular ayrıntıları ortaya koyacaklardır. Daha önce de söylemiştik. Davacı olmayan yöneticiler, seçimde yer alamayacak. Albayrak ve Günay tedbirin durdurulması kararını aldılar ve seçimde yer alabilecekler. Galatasaray bu şekilde seçime gidecek” dedi.