Samanyolu Haber /Gündem / Galatasaray şokta: Fatih Terim'in Korona testi pozitif çıktı! /23 Mart 2020 23:02

Galatasaray şokta: Fatih Terim'in Korona testi pozitif çıktı!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim açıklamasında, "Bugün yapılan test sonuçlarına göre corona virüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere." dedi. Terim, liglerin tatil edilmemesinin hem futbolcuların hem de teknik heyetlerin hayatını tehlikeye attığını belirterek, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) tepki göstermişti.

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim şahsi Twitter hesabında Koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

66 yaşındaki tecrübeli hoca mesajında. “Bugün yapılan test sonuçlarına göre corona virüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere…” ifadelerine yer verdi. 


Sarı-Kırmızılı kulüpte 2'nci Abdurrahim Albayrak ile eşinin de Koronavirüs testi pozitif çıkmıştı. 

Galatasaray spor kulubü bütün futbolculara ve personeline test yaptırmıştı. 

Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim’in corona virüsü testinin pozitif çıkmasının ardından gözler takıma ve Terim’in teknik heyetine döndü.


Galatasaray’ın yardımcı antrenörleri Levent Şahin , Hasan Şaş ve Ümit Davala’nın corona virüs testlerinin negatif çıktığı öğrenildi.

Sosyal medya hesabından test sonucuyla ilgili olarak açıklama yapan Davala, "Koronavirüs testimin pozitif çıktığına dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır." ifadelerini kullandı.

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