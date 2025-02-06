Galatasaray'a tahkim'den kötü haber

Galatasaray’ın ikinci transfer ve tescil dönemi Süper Lig takım harcama limitlerine yönelik Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu’na yaptığı itiraza yanıt geldi.



TFF’den yapılan açıklamada, sarı-kırmızılı kulübün itirazının oybirliği ile reddedildiği bildirildi.



TFF'den yapılan açıklamada, sarı-kırmızılı kulübün 2. Transfer ve Tescil Dönemi Süper Lig Takım Harcama Limitleri ile Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı'nda yapılan değişikliğe yönelik itirazlarının oy birliğiyle reddedildiği kaydedildi.



Öte yandan, Galatasaray’ın Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesinde yapılan değişikliğe karşı itirazı da oy çokluğu ile reddedildi.