Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray'a tahkim'den kötü haber /06 Şubat 2025 11:19

Galatasaray'a tahkim'den kötü haber

Süper Lig ekibi Galatasaray'ın ikinci transfer ve tescil dönemi Süper Lig takım harcama limitlerine yönelik itirazın Tahkim'den ret kararı çıktı.

SHABER3.COM

Galatasaray’ın ikinci transfer ve tescil dönemi Süper Lig takım harcama limitlerine yönelik Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu’na yaptığı itiraza yanıt geldi.

TFF’den yapılan açıklamada, sarı-kırmızılı kulübün itirazının oybirliği ile reddedildiği bildirildi.

TFF'den yapılan açıklamada, sarı-kırmızılı kulübün 2. Transfer ve Tescil Dönemi Süper Lig Takım Harcama Limitleri ile Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı'nda yapılan değişikliğe yönelik itirazlarının oy birliğiyle reddedildiği kaydedildi.

Öte yandan, Galatasaray’ın Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesinde yapılan değişikliğe karşı itirazı da oy çokluğu ile reddedildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Galatasaray'a tahkim'den kötü haber Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:10:57