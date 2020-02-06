Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray'a Ziraat Türkiye Kupası'nda ağır darbe /06 Şubat 2020 00:15

Galatasaray'a Ziraat Türkiye Kupası'nda ağır darbe

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Galatasaray’ı konuk eden Aytemiz Alanyaspor, sahadan 2-0'lık skorla galip olarak ayrılan taraf oldu.

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Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray’ı konuk etti. Mücadeleden 2-0 galip ayrılan ev sahibi ekip, rövanş için büyük avantaj elde etti.

Maçtan önemli dakikalar

18. dakikada Belhanda’nın pasında topu alan Jimmy Durmaz’ın ceza sahası dışından çok sert şutunda meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

20. dakikada Alanyaspor’un sağ kanattan kullandığı köşe atışında savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topa ceza yayı üzerinden Bakasetas’ın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak köşeden ağlarla buluştu. 1-0

45. dakikada sol kanattan Onyekuru’nun ortasında ceza sahası içinde Belhanda’nın kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

50. dakikada Efecan’ın pasıyla ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Bakasetas’ın yerden şutunda kaleci Okan topu kontrol etti.

54. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Cisse, topu kaleye göndermek isterken, Marcao araya girerek meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

55. dakikada Alanyaspor’un sağ kanattan kullandığı köşe atışında Caulker’ın indirdiği topu Fernandes rövaşeta ile filelere gönderdi. 2-0

70. dakikada Jimmy Durmaz’ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunda kaleci Okan topu kontrol etti.

Karşılaşma Aytemiz Alanyaspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
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