Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray'da Başkan adaylarının listesi belli oldu /20 Mayıs 2022 17:09

Galatasaray'da Başkan adaylarının listesi belli oldu

Galatasaray’da 11 Haziran’da gerçekleştirilecek kongre öncesinde iki başkan adayı yönetim listesini divan kurulu başkanlığına teslim etti

SHABER3.COM

Galatasaray'da yeniden başkan olmak için adaylığını koyan Dursun Özbek yönetim kurulu listesini bugün Nef Stadyumu'na giderek divan kurulu başkanlığına teslim etti.

İşte Dursun Özbek'in listesi 

BAŞKAN: Dursun Özbek

Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioğlu, Bora İsmail Bahçetepe, Rıza Tevfik Morova, Eray Yazgan, Levent Yaz, Ahmet Cemal Özgörkey, Mehmem İsmail Sarıkaya, Mehmet Saruhan Cıbara, Dikran Gülmezgil

YÖNETİM YEDEK: Can Natan, Emir Aral, Cansu Ak, Tanur Lara Yılmaz, Cem Soylu

11 Haziran’da gerçekleştirilecek kongre öncesinde başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu da , listesini Divan Başkanlığına teslim etti.

Listede yer alan isimler şöyle;

Başkan: Eşref Hamamcıoğlu

Osman Kocaman, Murat Özer, Boğaç Göncü, Sadık Burçin Tunçel, Mehmet Emre Mısırlı, Levent Apaydın, Nizam Hışım, Cevat Genç, Utku Dönmez, Murat Karaman

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELER: Ender Merter, Abdullah Metin Tutçuoğlu, Namık Kemal Martı, Suat Sarı, Kaan Artukoğlu
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