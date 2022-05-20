Galatasaray'da Başkan adaylarının listesi belli oldu

Galatasaray'da yeniden başkan olmak için adaylığını koyan Dursun Özbek yönetim kurulu listesini bugün Nef Stadyumu'na giderek divan kurulu başkanlığına teslim etti.





İşte Dursun Özbek'in listesi





BAŞKAN: Dursun Özbek





Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioğlu, Bora İsmail Bahçetepe, Rıza Tevfik Morova, Eray Yazgan, Levent Yaz, Ahmet Cemal Özgörkey, Mehmem İsmail Sarıkaya, Mehmet Saruhan Cıbara, Dikran Gülmezgil





YÖNETİM YEDEK: Can Natan, Emir Aral, Cansu Ak, Tanur Lara Yılmaz, Cem Soylu