Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray'da Başkan Burak Elmas'tan Fatih Terim açıklaması /05 Ocak 2022 01:10

Galatasaray'da Başkan Burak Elmas'tan Fatih Terim açıklaması

Burak Elmas, Teknik Direktör Fatih Terim ve yönetim kurulu üyelerine dair çıkan iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

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Başkan Burak Elmas, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Son günlerde Teknik Direktörümüz Sayın Fatih Terim ve bazı Yönetim Kurulu üyelerimize dair kamuoyuna yansıyan iddialar gerçek dışıdır. Hiçbir YK üyemiz Galatasaray SK Başkanı olarak çizdiğim vizyon ve kendisinden talep ettiğim görevler dışında şahsi bir aksiyon almamıştır. Yönetim Kurulumuz ortak hedeflerimiz doğrultusunda tek vücuttur. Hocamız ile bu bağlamda gerçekleştirdiğimiz görüşmede kendisi, takımımızın geleceğine dair vizyonumuzu paylaştığını ve hayata geçirmek için dün olduğu gibi bugün de tüm çabayı sarf edeceğini bildirmiştir. Camiamızdan, yaratılmaya çalışılan haksız ve suni gündemlere paye vermemelerini rica ederim." ifadelerine yer verdi.
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