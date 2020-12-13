Galatasaray'da bir futbolcunun testi pozitif çıktı

Galatasaray Kulübü, 1 futbolcunun Koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.





Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:





"Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla bu sabah (13 Aralık) yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve 1 oyuncumuzun testi pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır."