Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray'da Burak Elmas'a 280 milyonluk fatura /29 Haziran 2021 10:43

Galatasaray'da Burak Elmas'a 280 milyonluk fatura

Galatasaray'da eski yönetim haziran ayında futbolculara ödeme yapmadı. Ortaya çıkan 280 milyon liralık fatura yeni yönetime kaldı.

SHABER3.COM

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre, Galatasaray'daki Mustafa Cengiz yönetimi, haziran ayında futbolcu ödemelerinin yanı sıra bonservis ücretlerini de ödemedi. Haziran ayına ertelenen başkanlık seçimiyle 280 milyon liralık ödeme Burak Elmas yönetimine kaldı.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve yönetimi, göreve gelmelerinin ilk haftasında kulübün mali konularına ağırlık verdi. Yöneticiler ve görevli personeller, futbol başta olmak üzere diğer branşlardaki ödeme tablolarının yanı sıra Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmanın detayları üzerine mesai harcıyor.

Yeni yönetim, Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirlediği ve yüzde 25 sapma payının dahil olduğu 546 milyon 850 bin 687 liralık harcama limitini aşmadan hem maaş hem de transfer bütçesini ayarlamak zorunda. Elmas ve ekibinin mali açıdan karşılaştığı ilk ve en büyük problem, haziran ayında futbolculara yapılması gereken 280 milyon liralık ödeme oldu.

22-29 Mayıs'ta yapılacağını açıkladıkları seçimi iptal eden Mustafa Cengiz başkanlığındaki eski yönetimin, 19 Haziran'daki genel kurul öncesinde futbolcuların maaşlarını, sözleşmelerindeki bonusları ve primleri, bonservis ile kiralama ücretlerinin taksitlerini kapsayan 280 milyon liralık ödemeyi yapmadığı bildirildi. Bunun yanı sıra Elmas başkanlığındaki yönetim, futbolculardan alınması gereken ve UEFA'ya verilecek borçsuzluk kağıdı için de çalışmasını sürdürüyor.

Elmas ve ekibinin, 280 milyon TL için kaynak çalışmalarını tamamladığı, gerekli ödemelerin kısa sürede eksiksiz biçimde yapılacağı öğrenildi.

Burak Elmas daha önce, "Geldiğimizde karşılaştığımız birtakım önemli sorunlar var. Onları çözmeye çalışıyoruz. Hem Transfer yapabilmek için hem de UEFA'da borçsuzluk yazısı alabilmek için maalesef çok ciddi bir rakam var" açıklamasını yapmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Galatasaray'da Burak Elmas'a 280 milyonluk fatura Sonraki Haber >>

Çin'in uzay aracı da Mars'a indi

Çin'in uzay aracı da Mars'a indi

Koşulsuz Adalet Hareketi AİHM önünde yeniden nöbete başlıyor

Koşulsuz Adalet Hareketi AİHM önünde yeniden nöbete başlıyor

Şanlıurfa’da dehşet anları kamerada: 7 kişiyi vurup ezmeye çalıştı

Şanlıurfa’da dehşet anları kamerada: 7 kişiyi vurup ezmeye çalıştı

Eylem takip eden AFP muhabirine ters kelepçeyle gözaltı

Eylem takip eden AFP muhabirine ters kelepçeyle gözaltı

Türkiye'de gazetecilerin %70'i devletle çalışır

Türkiye'de gazetecilerin %70'i devletle çalışır

Erdoğan SBK’nın getirdiği paraları hiç geri çevirmemiş

Erdoğan SBK’nın getirdiği paraları hiç geri çevirmemiş

Sosyal medyanın gündemine oturdu

Sosyal medyanın gündemine oturdu

Binanın çökme anı kameralara yansıdı

Binanın çökme anı kameralara yansıdı

Başkanın saygı duruşu videosu viral oldu

Başkanın saygı duruşu videosu viral oldu

AKP'li yöneticinin SBK'ya teşekkür videosu çıktı

AKP'li yöneticinin SBK'ya teşekkür videosu çıktı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:20:14