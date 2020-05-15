Samanyolu Haber /Gündem / Galatasaray'da da korona şoku: 1 kişide daha virüs tespit edildi /15 Mayıs 2020 09:11

Galatasaray'da da korona şoku: 1 kişide daha virüs tespit edildi

Galatasaray, performans ekibindeki bir yardımcı personelde corona virüsü tespit edildiğini kulübün resmi internet sitesi üzerinden yaptığı bir açıklama ile duyurdu.

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Galatasaray Futbol A Takımı performans ekibinde görevli bir yardımcı personelin corona virüsü testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Galatasaray Futbol Takımı tüm oyuncuları, Teknik Direktörümüz Fatih Terim ve yardımcıları ile performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki tüm çalışanlara sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla dün sabah (14 Mayıs) yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve performans ekibimizdeki bir yardımcı personelimizde pozitif vakaya rastlanmıştır.

Sağlık Bakanlığı ve TFF Sağlık Kurulu'nun pozitif vaka tespiti sonrası izolasyon, tedavi ve takip protokolleri devreye sokularak takımımızın antrenmanları 6 gün süreyle durdurulmuştur. Bu süre sonrası testler tekrar edilecektir” denildi.
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