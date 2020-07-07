Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray'da Falcao kadroda yine yok /07 Temmuz 2020 19:27

Galatasaray'da Falcao kadroda yine yok

Falcao transferiyle sezona favori olarak başlayan Galatasaray, yıldız golcünün yaşadığı sakatlıklarla Falcao'dan beklenen verimi alamadı.

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Sık sık sakatlanan Falcao'nun yokluğuna Andone'nin de sakatlığı eklenince bu sezon işler yolunda gitmedi ve şampiyonluk fırsatı kaçtı.Geçtiğimiz haftalarda sakatlanan Falcao, iki kritik maçta forma giyemedi. Yıldız futbolcu, Alanyaspor kadrosuna da alınmadı.

Galatasaray 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 31. haftasında Alanyaspor ile oynayacağı maç öncesi bugün bir antrenman gerçekleştirdi. Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmana ısınma hareketleriyle başlandı. Daha sonra gruplar hâlinde dar alanda pas çalışması üzerinde duruldu.

Antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Sarı Kırmızılı ekip Alanyaspor maçı için bugün saat 16.00’da Alanya'ya özel uçakla hareket edecek.

Fanatik'in haberine göre Galatasaray’ın Alanyaspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor: 

Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Jean-Micheal Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ryan Donk, Yunus Akgün, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira, Jesse Sekidika, Okan Kocuk, Emin Bayram, Marcao Teixeira, Taylan Antalyalı, Berk Balaban.

Kafilede yer almayan isimler: Sakatlığı nedeniyle idmanları kaçıran golcü futbolcu Radamel Falcao, kamp kadrosunda yer almadı. Falcao'nun yanı sıra sakatlığı devam eden Lemina da Galatasaray kafilesinde yer almadı.
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