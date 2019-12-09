Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray'da Florya tartışması /09 Aralık 2019 19:20

Galatasaray'da Florya tartışması

Galatasaray'da başlayan Florya tapusu tartışmaları giderek büyüyor.Bu kez, açıklama Galatasaray’ın eski başkan adayı Ali Fatinoğlu'dan geldi. Belgeleri sosyal medyadan yayınlanan Fatinoğlu, “Florya’nın yeni çıkan tapusu tarla olarak çıktı. Çok ciddi bir kaybımız olacak” dedi.

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Radyospor’da Spor Kazanı programında Özgür Sancar’ın canlı yayında sorularını yanıtlayan Ali Fatinoğlu, "Tarla ile arsa arasındaki farkı insanların bilmesi gerek. Florya arazisi spor sahasıydı. Şimdi tarla yazıyor. Bunun dışındaki her şey anlamını yitirdi. Tapuda bir yer tarla yazıyorsa önce araziye geçmek gerek. Araziye geçmek ne demek? Terk etmenizi gerektirir. Yol, kanalizasyon adı altında belediye yüzde 45’ini alır. Yarın öbür gün imar aldığımızda yüzde 45’i gidecek. 10 bine yakın metrekareyi fiziki olarak terk etmek zorunda kalacağız"  dedi. 

"Devlete çok mütevazı bir ecrimisil ödüyorduk" diyen eski başkan, devamla şunları söyledi: 

"3,5 milyona yakın yıllık kira ödeyeceğiz. Antrenman sahasına yıllık 3,5 milyon kira ödediğinizde tamamında 7 milyona yakın bir matematiğe gidiyor. Her türlü bakımını kendin yapıyorsun. Böyle bir para vermek, mantığa ve matematiğe aykırı. Galatasaray’ı geriye düşürecek bir olay. İşin acı taraf,; gazeteci olarak kendini tanımlayan kişiler de paylaşımlar yaparak aklımız ve zekamızla oynuyorlar. TOKİ ile yapılan anlaşma var. Dursun Özbek bu konuyu gündeme getirdiğinde hayır demiştim. Dursun Bey beni aradığında durumu izah etti. Florya’daki bir tarlanın ederi nedir? Geçmişte 8-10 yıl önce 1000 dolardı. Şimdi tarla olunca ederi inecek. Tarla ile imarlı arsa arasında fark var. Normalde 22 bin metrekareden işlem görecekti. Şimdi kafadan 10 bin metre gidecek. Ortada çok ciddi bir kayıp var.  Galatasaray’ın mali bütçesi açısından kabul edilmemesi gereken bir anlaşma var."
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