Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray'da galibiyet serisine devam /05 Aralık 2020 21:41

Galatasaray'da galibiyet serisine devam

Süper Lig'de Hatayspor'u ağırlayan Galatasaray 3-0'lık skorla galibiyet serisini devam ettirdi.

SHABER3.COM

Galatasaray, Hatayspor'u 3-0'lık skorla mağlup ederek bir maç eksiği olan lider Alanyaspor ile puanlarını eşitledi. Galatasaray aldığı galibiyetle Süper Lig’deki yenilmezliğini 6’ya çıkardı.

Süper Lig'in 11. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk eden Galatasaray, rakibini 3-0 mağlup etti.

Ligdeki üst üste ikinci galibiyetini alan sarı-kırmızılı takım yenilmezlik serisini beş maça çıkarırken, Atakaş Hatayspor ise son beş maçında dördüncü kez puan kaybı yaşadı. 

Müsabakada Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Mbaye Diagne, 64. dakikada Pablo (kk.) ve 90+3. dakikada Kerem Aktürkoğlu kaydetti. 

SARI-KIRMIZILI TAKIM 13 GOL ATTI, KALESİNDE 3 GOL GÖRDÜ

Galatasaray, bu galibiyetle ligde son 6 maçta rakiplerine yenilmedi ve 5 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu müsabakalarda 13 gol atarken, kalesinde 3 gol gördü.

Konuk ekip Gökhan Karadeniz'in 80. dakikada ikinci sarı kartını görerek oyun dışı kalmasının ardından mücadeleyi 10 kişiyle tamamladı. 

Galatasaray bu galibiyetle 23 puana yükselerek maç eksiği olan lider Alanyaspor ile puanlarını eşitlerken, Hatayspor ise 12 puanda kaldı. 

Gelecek haftayı bay geçecek olan Galatasaray, 13. haftada Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Hatayspor ise gelecek hafta BB Erzurumspor'u konuk edecek. 
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