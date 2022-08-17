Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray'da iki isim takımdan ayrıldı /17 Ağustos 2022 21:05

Galatasaray'da iki isim takımdan ayrıldı

Yeni sezona eski futbolcularından Okan Buruk yönetiminde giren Galatasaray'da kadro yapılanması için çalışmalar devam ediyor.

SHABER3.COM

Geçtiğimiz sezonlarda Medipol Başakşehir'in başında Spor Toto Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Okan Buruk'u takımın başına getiren Galatasaray yönetiminin yeni kadrodu şekillendime çalışmaları da sürüyor.

Bu kapsamda iki isimle yolların geçici olarak ayrıldığı ifade edildi.

Kulübün resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Profesyonel futbolcularımız Işık Kaan Arslan ve Eren Aydın'ın, 2022-2023 sezonu sonuna kadar geçici transferleri konusunda Sarıyer Spor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.


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