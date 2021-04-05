Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray'da 'istifa' açıklaması /05 Nisan 2021 19:23

Galatasaray'da 'istifa' açıklaması

1959 yılı öncesi şampiyonluklar ile ilgili açıklama yapan Galatasaray Lisesi Müdürü Vahdettin Engin'in istifası istendi.

SHABER3.COM

Galatasaray Spor Kulübü, 1959 yılı öncesi şampiyonluklar ile ilgili açıklama yapan Galatasaray Lisesi Müdürü Vahdettin Engin için resmi internet sitesinden bir açıklama yayımladı ve Engin'i istifaya davet etti.

İşte Galatasaray resmi hesabından yapılan paylaşım...

"Maalesef, zaman bizi yine haklı çıkardı!..

Galatasaray Lisesi Müdürü VAHDETTİN Engin'in, dün akşam bir televizyon programında '1959 öncesi şampiyonluklar ile ilgili ifadeleri üzerine açıklama yapma gereği doğmuştur.

Yönetimimiz, VAHDETTİN Engin'in Galatasaray Lisesi Müdürü olarak atanmasına karşı 7 Eylül 2019 tarihinde "... Galatasaray Lisemize rakip takım taraftarı bir kişinin müdür olarak atanması camiamızı derinden yaralamıştır. Başka renklere gönül vermiş bir kişinin, Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu'nun sembolik de olsa doğal üyesi olması kabul edilemez. Geleneklerimize aykırı olan bu atamanın camiamızın beklentilerine uygun bir şekilde düzeltilmesini bekliyoruz." şeklinde bir bildiri yayınlamıştı.

Dün akşamki açıklamaları ile atanmasına karşı çıktığımız bu şahsa itirazımızın ne kadar haklı olduğu ortaya çıkmıştır.

Rakip takımın sözde şampiyonluk talebinin kabul edilmesi yönünde görüş beyan eden Galatasaray Lisesi Müdürü VAHDETTİN Engin'i derhal istifaya davet ediyoruz.

1959 yılından (62 yıl) önce Ulusal Lig statüsünde; kuralı, kaidesi, çıkması ve düşmesi olmayan, süreklilik ve düzenlilik arz etmeyen turnuvalardaki birinciliklerin Türkiye Lig'i şampiyonlukları gibi değerlendirilmesi hem hukuka hem de tarihi gerçeklere kesinlikle aykırıdır!

Kamuoyuna saygıyla arz ederiz."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Galatasaray'da 'istifa' açıklaması Sonraki Haber >>

Kuytul’dan Gergerlioğlu tepkisi

Kuytul’dan Gergerlioğlu tepkisi

Patronun evinin önünde toplanan işçilere müdahale

Patronun evinin önünde toplanan işçilere müdahale

Yollu yanlış yaptıklarını kısa sürede anladılar

Yollu yanlış yaptıklarını kısa sürede anladılar

Yangın sırasında çöken binanın altında kaldılar

Yangın sırasında çöken binanın altında kaldılar

Perinçek amiralleri fena sattı

Perinçek amiralleri fena sattı

Masayı yumrukladılar, stüdyo birbirine girdi

Masayı yumrukladılar, stüdyo birbirine girdi

Gergerlioğlu'nu almaya 'İşkenceci olduğunu ifşa ettiği' polisi gönderdiler

Gergerlioğlu'nu almaya 'İşkenceci olduğunu ifşa ettiği' polisi gönderdiler

Saadet Partisi yeni ittifakını açıkladı!

Saadet Partisi yeni ittifakını açıkladı!

Canlı yayında görülmemiş olay!

Canlı yayında görülmemiş olay!

Ünlü isim kanlar içinde tutuklandı

Ünlü isim kanlar içinde tutuklandı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:59:53