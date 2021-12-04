Galatasaray'da kayıplar sürüyor

Geriye düştüğü maçın son anlarında öne geçmeyi başaran ev sahibi Galatasaray, VAR kararı sonrası gelen penaltı golüyle maçı 2-2’lik beraberlikle tamamladı. Karşılaşmanın 17. dakikasında Cesar Pinares’in golüyle Altay 1-0 öne geçerken, 34’te Halil Dervişoğlu maça 1-1’lik dengeyi getirdi. İkinci yarıda yoğun baskı kuran Galatasaray, 79’da Mbaye Diagne ile skoru 2-1’e getirdi. Ancak VAR kararıyla penaltı kazanan Altay 86. dakikada Karamoko Bamba’nın golüyle durumu 2-2 yaptı ve maç bu skorla sona erdi.





Galatasaray’ın ligdeki 3 puan hasreti dört maça çıktı ve 23 puanla lider Trabzonspor’un 16 puan gerisinde kaldı. İzmir temsilcisi Altay ise, galibiyet hasretini 8 maça çıkardı ve 18 puana ulaştı. Altay ligde bir sonraki maçında evinde Hatayspor’u konuk edecek. Galatasaray ise, Avrupa Ligi’nde Lazio deplasmanına gittikten sonra Sivasspor ile karşılaşacak.