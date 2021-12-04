Samanyolu Haber /Gündem / Galatasaray'da kayıplar sürüyor /04 Aralık 2021 21:28

Galatasaray'da kayıplar sürüyor

Süper Lig’in 15. haftasında Galatasaray sahasında İzmir ekibi Altay’ı konuk etti. Karşılaşma 2-2’lik beraberlikle sona erdi.

SHABER3.COM

Süper Lig 15. haftasında Altay'ı ağırlayan Galatasaray, son dakikalarda gelen penaltı golüyle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı ve ligdeki galibiyet hasreti dört maça çıktı. Lider Trabzonspor'un kazandığı haftada puan kaybı yaşayan Galatasaray'ın zirveyle arasındaki fark 16 puana yükseldi.

Geriye düştüğü maçın son anlarında öne geçmeyi başaran ev sahibi Galatasaray, VAR kararı sonrası gelen penaltı golüyle maçı 2-2’lik beraberlikle tamamladı. Karşılaşmanın 17. dakikasında Cesar Pinares’in golüyle Altay 1-0 öne geçerken, 34’te Halil Dervişoğlu maça 1-1’lik dengeyi getirdi. İkinci yarıda yoğun baskı kuran Galatasaray, 79’da Mbaye Diagne ile skoru 2-1’e getirdi. Ancak VAR kararıyla penaltı kazanan Altay 86. dakikada Karamoko Bamba’nın golüyle durumu 2-2 yaptı ve maç bu skorla sona erdi.

Galatasaray’ın ligdeki 3 puan hasreti dört maça çıktı ve 23 puanla lider Trabzonspor’un 16 puan gerisinde kaldı. İzmir temsilcisi Altay ise, galibiyet hasretini 8 maça çıkardı ve 18 puana ulaştı. Altay ligde bir sonraki maçında evinde Hatayspor’u konuk edecek. Galatasaray ise, Avrupa Ligi’nde Lazio deplasmanına gittikten sonra Sivasspor ile karşılaşacak.
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