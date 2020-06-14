Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray'da Muslera şoku: Sahayı ambulansla terk etti /14 Haziran 2020 22:06

Galatasaray'da Muslera şoku: Sahayı ambulansla terk etti

Spor Toto Süper Lig'in koronavirüs arası sonrasında yeniden başlamasıyla karşı karşıya gelen Galatasaray ile Çaykur Rizespor mücadelesinde sakatlanan Sarı Kırmızılı kaleci Muslera'nın sahayı ambulansla terk ettiği ifade edildi.

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Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşan Galatasaray, Fernando Muslera'nın sakatlığı ile sarsıldı. Mücadelenin 15. dakikasında Rize forveti Skoda ile çarpışan yıldız kaleci, acılar içerisinde yerde kaldı.

Sağlık ekipleri, Muslera'ya hemen müdahale ederken tecrübeli eldivenin sağ ayak bilenine saha içerisinde alçı yapıldı.

Muslera, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sarı kırmızılı ekipte Marcao da hafta içerisinde antrenmanda sakatlanmış ve sezonu kapatmıştı.

Geçtiğimiz yıl Emre Akbaba, aynı stadda Çaykur Rizespor'la olan maçta ayağını kırmıştı.
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