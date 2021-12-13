Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray'da Muslera şoku: Sahayı sedyeyle terk etti /13 Aralık 2021 20:00

Galatasaray'da Muslera şoku: Sahayı sedyeyle terk etti

Galatasaray'ın Demir Grup Sivasspor ile karşılaştığı mücadelede sarı-kırmızılıların kalecisi Muslera sakatlanarak sedyeyle saha kenarına getirildi.

SHABER3.COM

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 80. dakikasında Galatasaray savunmasının arkasına atılan topa kaleci Muslera müdahale etmek isterken, takım arkadaşı Luyindama ile çarpıştı ve tecrübeli kaleci yerde kaldı.

Muslera yerde yatarken, ceza sahasının kenarına açılan topu alan Yatabare, geriden gelen takım arkadaşı Fajr'a pas verdi ve Fajr topu ağlara gönderdi.

Gol anında Luyindama ile çarpışan Muslera ise sakatlandıktan sonra sedye ile kenara gelmek zorunda kaldı.
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