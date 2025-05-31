Galatasaray'da Muslera yerine düşünülen yeni kaleci ortaya çıktı





'MUSLERA' MESAJI DİKKAT ÇEKTİ













Galatasaray’da uzun yıllardır kaleyi devralan ve sayısız başarıya imza atan Fernando Muslera'nın yerine kimin geçeceği oldukça merak ediliyor. Taraftarlar heyecanla bu sorunun yanıtını beklerken, kulislerdeki çarpıcı bir iddia gündeme oturdu. Sarı- Kırmızılı ekibin, Premier Lig ekibi Aston Villa'nın dünyaca ünlü kalecisi Emiliano Martinez’le görüşme halinde olduğu iddia edildi.2022 Dünya Kupası şampiyonu Arjantin Milli Takımı’nın kalesini koruyan ve turnuvanın en dikkat çeken isimlerinden biri olan Martinez, geçtiğimiz günlerde Galatasaray’ın resmi sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşıma verdiği yorumla gündeme gelmişti. Sarı-kırmızılıların Muslera'nın kazandığı kupalarla verdiği pozu paylaşması üzerine Martinez, “Crack” (Olağanüstü yetenekli) yorumunu yaptı. Bu yorum, sosyal medyada gündem oldu. Taraftarlar, "Come to Galatasaray" (Galatasaray’a gel) mesajlarıyla Martinez’i İstanbul’a davet etti.Transfer dedikoduları bununla sınırlı kalmadı. Galatasaray'ı yakından takip eden deneyimli spor yazarı Levent Tüzemen, sarı-kırmızılıların 32 yaşındaki kaleciyle ciddi şekilde ilgilendiğini açıkladı. Tüzemen, “Galatasaray, Aston Villa'nın 32 yaşındaki kalecisi Emiliano Martinez'i istiyor. 35-40 milyon euro isteniyor ama kendisi ayrılmayı düşünüyor. Icardi de vatandaşını buraya getirmek için görüşme yapacaktır. 1.95 boyunda ve Arjantin'le Dünya Kupası kazandı."Üstelik Galatasaray kaptanı Mauro Icardi'nin, vatandaşı olan Martinez’i ikna etmek için birebir devreye girmesi de olası” ifadelerini kullandı.1.95 boyundaki dev kaleci, refleksleri, penaltı kurtarışları ve liderliğiyle ön plana çıkıyor. Martinez, Aston Villa formasıyla Premier Lig’de istikrarlı bir performans sergilerken, Arjantin Milli Takımı ile elde ettiği Dünya Kupası zaferiyle de adını tarihe altın harflerle yazdırdı.Muslera’nın Galatasaray’daki kariyeri boyunca kazandığı sayısız kupa ve gösterdiği sadakat, onu kulüp efsaneleri arasına taşırken; onun yerini alacak ismin de aynı karizma ve kaliteyi taşıması bekleniyor. Emiliano Martinez transferi gerçekleşirse, Galatasaray kalesi bir başka Güney Amerikalı yıldızla emin ellere emanet edilmiş olacak.