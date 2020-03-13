Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray'da Onyekuru müjdesi /13 Mart 2020 19:14

Galatasaray'da Onyekuru müjdesi

Süper Lig'in 26. haftasında 15 Mart Pazar günü Galatasaray'a konuk olacak Beşiktaş, derbi hazırlıklarını sürdürdü. Beşiktaş derbisine hazırlanan Galatasaray da hazırlıklar tüm hızıyla sürdürüyor.

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Şampiyonluk yarışından kopmak istemeyen sarı-kırmızılılar bugünkü idmanında Henry Onyekuru müjdesi yaşandı. Yıldız futbolcu takımla birlikte çalıştı. Adem Büyük'ün tedavisine devam edildi.

Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sakatlığı bulunan Adem Büyük’ün tedavisine devam edildi. Dün yapılan idmanı yarıda bırakan Henry Onyekuru ise takımla birlikte çalışmalarda yer aldı.

Beşiktaş da son hazırlıklar yapılıyor. 

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması yapıldığı belirtildi.

Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan idmanın pas, beşe iki ve taktik programının yer aldığı uygulamalarla devam ettiği bildirildi. Antrenmanın, taktik maçı ve şut çalışmasıyla sona erdiği aktarıldı.Dorukhan Toköz'ün sahada bireysel programına devam ettiği ifade edildi. Beşiktaş, derbi hazırlıklarını yarın tamamlayarak kampa girecek.
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