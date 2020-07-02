Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray'da Onyekuru şoku /02 Temmuz 2020 20:24

Galatasaray'da Onyekuru şoku

Galatasaray'da kiralık sözleşmesi 30 Haziran itibariyle sona eren Henry Onyekuru'nun bonservisini elinde bulunduran Monaco'ya döneceği belirtilirken bu durumun gerçekleşmesi sonucunda ise ligin kalan maçlarında forma giyememe ihtimali söz konusu.

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Galatasaray'ın devre arasında Monaco'dan kiraladığı Henry Onyekuru'nun 30 Haziran itibariyle kiralık sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle bonservisini elinde bulunduran Monaco'ya döneceği aktarıldı. 

Nijerya basınından todayng'nin haberine göre Onyekuru, kiralık sözleşmesinin bitmesi sonrası Monaco'ya dönüyor. Jardim döneminde istediği şansları alamayan oyuncu için yeni teknik direktör Robert Moreno'nun son derece heyecanlı olduğu belirtiliyor. Onyekuru'yu kadrosunda görmek isteyen Moreno'nun da talebiyle Monaco'nun oyuncuyu geri çağırdığı aktarıldı. Onyekuru'nun Fransız ekibinin sezon öncesi kampına katılması bekleniyor.Nijeryalı oyuncunun Monaco'ya dönüşü halinde ligin kalan maçlarında forma giyememe ihtimali bulunuyor.

Galatasaray görüşmelere başladı

DHA'nın haberine göre Galatasaray, oyuncunun sezonun kalanında forma giymesi için Monaco ile görüşmeleri başlattı. İki kulüp arasında anlaşma sağlanması halinde, Onyekuru ligin son 5 maçında sarı kırmızılı formayı giyecek.

"FIFA'nın kararı bağlayıcı değil, tavsiye karar"

Spor Hukukçusu Ersin Hamarat konuyla ilgili Demirören Haber Ajansı'na (DHA) verdiği demeçte, FIFA'nın COVID-19 sürecinde sözleşmelerle ilgili açıkladığı kararın bağlayıcı olmadığını ve bir tavsiye olduğunu dile getirirken, şu ifadeleri kullandı: "FIFA tarafından COVID-19 ile ilgili çıkan karar bağlayıcı değil, tavsiye. Kiralık sözleşmesi biten sporcularda, iki takım arasında yeni bir sözleşme yapılmadığı sürece, asıl kulübün oyuncuyu çağırma hakkı var. Galatasaray ile Monaco arasında bu 1 aylık süreç için yeni bir anlaşma yapılmalı. Burada asıl soru, 1 aylık ücreti kim vereceği." 
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