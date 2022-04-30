Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu

Galatasaray Lisesi'nde bugün yapılan Galatasaray Kulübü Olağanüstü Divan Kurulu Toplantısı'nın ardından sarı-kırmızılı kulübün başkanı Burak Elmas, Nef Stadyumu'nda bir basın toplantısı düzenledi ve kendisiyle ilgili iddialara yanıt verdi.





Dün yaptığı basın toplantısının üzerine, tekrar bir basın toplantısı yapma zorunluluğu olduğunu belirten Elmas, "Zira dün yaptığım açıklamalarda anlatmak istediklerimle ilgili tam tersi bir algı oluşturulmak istendi ve körüklenmeye çalışıldı. 26 Mart tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurulumuzun sonrasında ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım, geçmişte yapılan örneklerin haricinde, Galatasaray'ın önünü açmak ve seçim yapmak üzere, üzerimize düşen her şeyi yaptık. Bunu anlamamakta ısrar eden, bunu kendi Galatasaray içi siyaseti için kullanmak isteyenlere üstüne basa basa söylüyorum. Bu seçim olacak. En erken tarihe seçim kararı aldık. Birtakım davalar oldu. Bütün savunmaları adaylarla beraber yaptık. Bütün bu süreçte bir kez dahi, bu seçim olmayacak diye bir şey ağzımdan çıkmadığı gibi, her seferinde üstüne basa basa bu seçimin yapılacağını ve iradenin gereğinin yapılacağını söyledik. Davalarda da, şahitli masalarda da, tüm hukuki girişimlerde, herkesin bilgisi dahilinde hareket ettik. Dün sabah elimize, ilan etmiş olduğumuz, aslında bugün yapılması gereken seçimimizin iptal olduğuna dair mahkeme kararı ulaştı. Bu karardan sonra adaylarımızı ve divan başkanımızı davet ettik. Onlar bize 21-28 Mayıs tarihini işaret ettiler. Tüzüğümüz gereği, 21-28 Mayıs için salı gününe kadar bu kararın alınması gerekiyordu. Bu da yönetim kurulumuzun yeni öğrendiği bir bilgi olduğu için, böyle önemli bir konuda istişare etmek için izin istedik. Bu arada da seçimin bugün yapılabilmesi adına, tüm yönetim kurulumuzun imzasıyla ilgili mahkemeye başvurarak, tedbir kararının kaldırılmasını istedik. Ret kararı saat 15.46'da ulaştı. Burada seçim yapılacak ama tarihiyle ilgili birçok şeyi onaylamamız gerekiyordu, kısa bir zaman içerisinde. Bu da çok doğaldır. Kısa bir zaman istememiz doğaldır. Lisemizin müsaitliği, izinlerin alınması gibi birçok detay var. Burada iki tane tarih bulunuyor. Birisi 21-28 Mayıs. Bugün Divan Kurulu'nun da yaptığı Olağanüstü Kurul'da da tavsiye kararı alındı. Diğeri de 4-11 Haziran tarihleri. Bu iki tarih arasında bir karar vermemiz gerekiyordu. 4-11 Haziran olarak karar alacağız, pazartesi yürürlüğe sokacağız. Galatasaray'da seçim olacak. Başkalarının yaptığı gibi Galatasaray iradesine rağmen, ben ve arkadaşlarım bu koltuklarda oturmayacağız. Kasıtlı anlamayanlar var. Bu seçimin yapılması için şeffaf şekilde, bugüne kadar yaptığımız şekilde, tüm iradeyi ortaya koyacağız" ifadelerini kullandı.





"YAPILAN TOPLANTIYLA İLGİLİ ENDİŞELERİMİZ GERÇEKLEŞTİ, DİSİPLİNLİK EN AZ 4-5 KONUŞMA VAR"





Bugün yapılan Olağanüstü Divan Kurulu Toplantısı'na katılmamasıyla ilgili bilgi veren Elmas, şunları söyledi: "Dün Sayın Divan Kurulu başkanımız kendi yönetimiyle beraber bir karar aldı ve bunu bize bildirdi. Bu karardan sonra biz daha iptal başvurusunu yeni yapmıştık, sonucunu almamıştık. Divan Kurulumuza biz göreve geldiğimiz günden itibaren büyük saygı gösterdik. Bütün yapılan Divan Kurulu Toplantıları'na katıldık. Daha rahatlamış bir Divan Kurulu organize etmek yerine böyle bir tercihte bulunmalarına katılmadık. Doğal bir süreç değildir, olağanüstü bir karardır katılmamamız. Aynı toplantının olduğu gibi. Yapılan toplantıyla ilgili endişelerimiz gerçekleşti. Bu toplantıda bütün bu süreçte seçim iradesini defalarca yapacağımızı belirtmemize rağmen yangın yapmak isteyen, geçmişteki hareketlerini unutarak, hiçbir şey yokmuş gibi, herhangi bir yüz kızarması olmadan, çıkıp Galatasaray başkanına hakaret eden, disiplinlik en az 4-5 tane konuşma var. Toplantıdan sonra Sayın Divan Başkanı'nı aradım. Bu toplantıda yapılan ithamlar, Galatasaray başkanlığına yapılan çirkin söylemlerle ilgili, herhangi bir müdahalede bulunmamasının, bugüne kadar ilerlettiğimiz ilişki çerçevesinde, kendisine teessüflerimi sunduğumu belirttim. Kişisel hırslarınız, iktidar hırslarınız olabilir. Geçmişte bu kulübün iradesini gerçekleştirmeyerek, mahkemeden aldığı kararla görevini sürdürmüş, divan üyelerinin linç edildiği zaman, bir kez bile 'Yapmayın' dememiş arkadaşlarımız, çıkıp orada hiçbir şey olmamış gibi konuşmalar yaptılar, bir de üstüne yalan söylediler. 5 veya 6 tane yönetici arkadaşımın hazır bulunduğu, 27 Mart tarihinde yapılan bütçe oylamasında, hiçbir yöneticinin orada olmadığını iddia ettiler. Bu yalan söylenirken, kimse bir şey söylemedi. Bugüne kadar tüm görevim süresince Galatasaray'ın ayrışmaması için, Galatasaray'ın her söyleyeceğim yorumda ve cevapta herhangi bir zarar görmemesi için nezaketle davranmaya özen gösterdim. Fakat gördüğüm kadarıyla, bunu bir zafiyet olarak algılayan insanlar olmuş. Kendi başkanı konuşurken ayağa kalkmayan, kendi başkanı Galatasaray üyeleri tarafından eleştirilirken masada oturarak alkışlayan herhangi bir üye, bana Galatasaraylılık öğretmeye kalkmasın. Galatasaray'ın iradesini tanımayan kimse bana Galatasaraylılık öğretmeye kalkmasın. Bunlarla ilgili çok daha fazla konuşacağım ama herkesin konuşması lazım. Arka planda kimse iddialarda bulunmasın. Eski başkanlarımız da çıksın konuşsun. Bu süreçte kimlerle ne konuştuğumuzun kanıtları var. Herkes çıksın. Bir çağrım da Galatasaray siyasetinde kendi iradesi olmadan kullanılmaya çalışan Fatih Terim'edir. O da çıksın, konuşsun. Herkes konuşsun, Galatasaray da bir rahatlasın. Galatasaray üzerinden oyun oynamaya çalışan kişiler, ortalığı boş bularak, Galatasaray üzerinde oyun oynamasınlar. Bu konuşmaları yapmak isteyen herkese, GSTV açıktır. Görüşü ne olursa olsun, kimi eleştiriyorsa eleştirsin, herkes GSTV'ye çıkarak bildikleri şeyleri anlatabilirler. Ufak bir zümrenin aldığı kararlarla Galatasaray'ın geleceğini şekillendirmeye çalışmasınlar. Bu disiplin suçunu işleyen, kendileri yaptıkları için ses çıkarmayan bazı üyelere de dikkatle izlemelerini tavsiye ediyorum."





"48 SAAT DÜŞÜNME HAKKIMIZ YOK MU?"

Dün herhangi bir seçim tarihi açıklamamasıyla ilgili olarak bugünkü Divan Kurulu Toplantısı'nda kendisine tepki gösterilmesine değinen Burak Elmas, "Bir kulübün saat 10.30'da öğrendiği bir kararla ilgili, yarım saatte karar vermek yerine, 48 saat düşünme hakkı yok mu? Seçim iradesini başından beri belirtmiş bir yönetimi, sanki bu koltuğu bırakmıyor gibi lanse etmek doğru mu" dedi.







BAŞKAN ADAYLIĞI YANITI





"Galatasaray başkanlığına aday olacak mısınız" sorusuna yanıt veren Elmas, "Galatasaray'ın şu anda böyle bir önceliği yok. İlk önce seçim sürecini ilan edelim. Seçimi yapalım, hukuki olarak bu sürecin bir daha yaşanmaması adına gerekli önlemleri alarak bu seçimi yapmalıyız. Hukukçularımızla konuşacağız. Galatasaray'da kimse kimseyi işaret edemez. Öyle bir başkan olmaz. Önümüzdeki hafta Divan Kurulumuzda olan olaylarla ilgili daha detaylı açıklamalar yapmak istiyorum" diye konuştu.





"BU SEÇİMİ ERTELETMEK İSTESEM ÇOK BASİT BİR YOLU VARDI, BÖYLE BİR YOLU SEÇMEMİZ SAÇMA OLUR"





Seçimi erteleten kişinin kendisi olduğuyla ilgili iddialara yanıt veren Burak Elmas, "Bu seçimi erteletmek istesem, çok basit bir yolu vardı. İdari ibrasızlık için başvururdum. Bu seçime girme hakkını kazanırdım. 30 Nisan'a değil, temmuz veya haziran ayına da alabilirdik seçimi. Bu kadar basit yollar varken böyle bir yolu seçmemiz saçma olur. Bir gün önce seçimin tedbir kararını almak da, bu niyetteki bir insan için delilik olurdu. Gitmediğim için çok memnunum. Galatasaray'da benim açımdan, üslup, davranış ve konuşmalar açısından, büyük bir yara olarak yer alacak" açıklamasında bulundu.





"SEÇİMİ YAPMA İRADESİNDE OLAN BİR BAŞKAN İÇİN İSTİFA GEREKSİZ BİR YOL"





Bugüne kadar istifa etmiş bir başkan olmadığını dile getiren Burak Elmas, "Bu seçimi yapma iradesinde olan bir başkan için gereksiz bir yol. Sayın Helvacı konuşmasında, 'Arkadaşlarınıza baskı yapın, istifa etsinler' dedi. Dehşet içerisinde seyrettim. Keşke yaptığı tüzüğü daha düzgün yapsaydı da bunlarla uğraşmasaydık" ifadelerini kullandı.





"SÖZ VERİLDİ İDDİASINI İSPATLAYACAK KİŞİLER VARSA, KİM OLURSA OLSUN BİRLİKTE MAHKEMEYE BAŞVURALIM"





Burak Elmas, kendisiyle ilgili olarak çıkan "taahhüt ve söz" iddialarına, "Biliyorsunuz Sayın Fatih Altaylı çok yakınlığım olan, çok iyi bir arkadaşım. Sonuçta unutmamak lazım ki gazeteci. O şapkasıyla bir yazı yazmış. İddia ettiği 3 madde var, tamamı yalan. Daha satın alınmamış bir arazinin ihalesine çıkılacak falan… Tüm satın almaları belli prosedürler dahilinde, şeffaf olarak yaptık. Aksi bir şey mümkün değil. Nasıl bir söz verildi bilmiyorum ama bu iddiasını ispatlayacak kişiler varsa, kim olursa olsun birlikte mahkemeye başvuralım. Bu dedikoduları çıkartanlar, herhangi bir sorumluluk taşımazken, Galatasaray zarar görüyor ve onlar hayatlarına devam ediyorlar" yanıtını verdi.





"GALATASARAY'DA OLAN TEK ŞEY, İKTİDAR OLMA İRADESİ"





Galatasaray'ın bir fikir mücadelesi vermesi gerektiğini belirten kaydeden Elmas, "Galatasaray'ı birleştirmek adına, herkesi ayırt etmeden, birlikte çalışarak bu birlikteliği başaracağımızı ümit etmiştim. Gördüm ki başardığımız tek şey, Galatasaray içerisinde karşıtlığı birleştirmek oldu. Birbiriyle yemek yemeyen, konuşmayan üyelerimiz bir araya geldiler, bize karşı. Galatasaray'da yapılması gerekenler konusunda bir araya gelsinler isterdik. Galatasaray'da olan tek şey, iktidar olma iradesi. Böyle bir ortamda birleşmek çok zor. Önümüzde çok büyük tehlikeler var. Bazı söylediklerimizin yanlış algılandığı kadar, söylediğimiz tehlikelerin doğru algılanmasını isterdik" dedi.





"GALATASARAY'DA ACİL NE YAPILMASI GEREKİYORSA, GALATASARAY'I KARARSIZ BIRAKMAYIZ"





Burak Elmas son olarak, yaz döneminde transfer yapıp yapmayacaklarıyla ilgili gelen soruya, "Galatasaray'da acil ne yapılması gerekiyorsa, ne karar alınması gerekiyorsa, Galatasaray'ı kararsız bırakmayız. Uzun vadeli kararları bizim almamız mümkün değil" yanıtını vererek sözlerini noktaladı.