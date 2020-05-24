Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray'da Sneijder sesleri yükseliyor /24 Mayıs 2020 19:02

Galatasaray'da Sneijder sesleri yükseliyor

Galatasaray'da yardımcı antrenörlük yapan Hasan Şaş, geçtiğimiz haftalarda istifa etmişti. Galatasaray'da Hasan Şaş'ın istifasının ardından boşalan yardımcı antrenörlük görevine sarı kırmızılıların eski yıldızı Wesley Sneijder'in getirileceği ileri sürüldü.

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Hollanda basını sarı kırmızılıların yeni yardımcı antrenörünün Wesley Sneijder olacağını yazdı. RTL Nieuws'in haberine göre Wesley Sneijder, daha önce forma giydiği takımlardan birisinde antrenörlük hayatına başlamaya hazırlık yaptığı iddia edildi.

Sneijder, futbola antrenör olarak devam etmek istediğini söylemiş hatta Hollanda'dan teklif de almıştı.

Philip Cocu'nun yerine PSV'nin başına geçen Marc van Bommel'in teknik ekibine davet ettiği Sneijder, geçen sezon aldığı bu teklifi 'dinlenmek istiyorum' diyerek geri çevirmişti. Ancak Hollandalı yıldızın bir yıllık dinlenme süresinin dolduğu ve göreve hazır olduğu belirtildi.

Hollandalı futbolcu, 2013-17 yılları arasında Galatasaray formasını giymişti. Sneijder, Süper Lig'de 124 maça çıkarken 34 gol ve 32 asist üretmişti.

Galatasaray'da Hasan Şaş'ın istifasının ardından yardımcı antrenörlük için Johan Elmander, Alber Riera ve Mario Jardel gibi birçok sarı kırmızılı eski yıldızın adı geçmişti.
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