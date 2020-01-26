Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray'da transfer gelişmesi /26 Ocak 2020 16:00

Galatasaray'da transfer gelişmesi

Galatasaray, Fatih Terim ve Başkan Mustafa Cengiz arasındaki çekişmeyle çalkalanırken transfer faaliyetlerini de sürdürüyor. Ara transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala bir takviye daha yapıyor.

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Fanatik'in aktardığı habere göre Galatasaray, Mario Lemina - Jean Michael Seri ikilisini alternatifsiz bırakmak istemiyor. Transfer için Udinese'den Seko Fofana ve Kayserispor'dan Bernard Mensah isimleri anılsa da sarı-kırmızılılar önceliği Saint Etienneli oyuncu Yann M'Vila'ya verdi. Aslan'a 'Evet' diyen Fransız ön liberoyu kiralamak için kulübüne ilk teklif yapıldı.

Kadro dışı bırakılan Nzonzi ile yollarını kesin olarak ayıracak Galatasaray, yabancı kontenjanını açar açmaz orta sahaya takviye yapma kararı aldı.

Udinese'den Fofana ve Kayserispor'dan Mensah isimleri anılsa da sarı-kırmızılılarda öncelik M'Vila takviyesine verildi. Lemina-Seri ikilisini alternatifsiz bırakmak istemeyen sarı kırmızılılar, geçtiğimiz cuma günü Yann M'Vila için resmi girişimde bulundu

 Fransız ön liberonun formasını giydiği Saint Etienne'e kiralama teklifini ileten yönetimin, 29 yaşındaki oyuncu ile ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

Bu sezon 22 resmi maçta görev yapan Fransız yıldız, orta sahada 6 ve 8 numara pozisyonunda oynayabiliyor. Fransa Milli Takım forması da giymiş olan M'Vila'nın Galatasaray'a transferi Saint Etienne'nin kiralama teklifine vereceği cevaba göre netlik kazanacak. Sarı-kırmızılılar FFP yüzünden bonservis harcaması yapamıyor.

Galatasaray, devre arasında kadrosuna Jesse Sekidika, Saracchi ve Onyekuru'yu katmıştı.
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