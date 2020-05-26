Galatasaray'da transfer müjdesi

Galatasaray'da 4.5 sezon forma giyen Hollandalı yıldız Wesley Sneijder, sarı-kırmızılı camiaya geri döneceği iddia edildi.Geçtiğimiz haftalarda, teknik direktör Fatih Terim'in yardımcılarından Hasan Şaş'ın görevden ayrılması sonrası Sneijder'in, bu pozisyonda göreve başlayacağı öne sürüldü.





Hollanda basınında çıkan haberlere göre Sneijder'in, Real Madrid'in U21 Teknik Direktörlük görevine sıcak bakmadığı ve Galatasaray ile temas halinde olduğu öğrenildi.





Galatasaray'ın eski futbolcusu Garry Rodrigues'ten kalan taksit konusunda Al Ittihad Kulübü ile anlaşmaya varıldı. Fenerbahçe forması giyen yıldız futbolcunun taksidinin gecikmesi sonrası FIFA'ya gitmeye hazırlanan Galatasaray'ın kasasına girecek rakam da belli oldu.





Al Ittihad Kulübü, sarı kırmızılılara olan bonservis taksit borcunu ödeyecek.Galatasaray Rodrigues'i 10 milyon 250 bin dolar bonservis bedeli karşılığında Al Ittihad'a satmış ama Arap Kulübü Garry Rodrigues için son taksidi ödememişti.





Arap basınında yer alan haberlere göre, iki kulüp, 250 bin dolar ödenmesi karşılığında anlaşma sağladı.Hürriyet'in aktardığına göre, Al Ittihad Kulübü ödemeyi Türkiye'de bankaların açılmasıyla birlikte yapacak.





Garry Rodrigues, bu sezon Fenerbahçe'de 21 maçta üç gol, altı asistlik performansla oynadı.Bu arada Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, katıldığı bir canlı yayında sorulara ilgi çeken cevaplar verdi.





Galatasaraylı Muslera'nın açıklamaları şu şekilde:





En unutmadığın kurtarışın hangisi?





-Galatasaray’da tanrıya şükürler olsun çok kurtarışım var. Milli Takımda 2011 Copa America’da Arjantin ile oynadığımız maçtaki frikik kurtarışı. İki kere kurtarış yapmıştım.





Bu süreçte en çok neyi özledin?





-Sağlık çalışanlarına öncelikle teşekkür ediyorum aldıkları sorumluluktan dolayı. Normal bir gündelik hayatı ve futbolu çok özledim.





Hobilerin neler?





-Aileme ve çocuklara vakit ayırmak. Beraber video oyunları oynuyoruz.





Futbol dışında ilgilendiğin sporlar hangileri?





-İlk sırada basketbol. Çok ilgiliyim. Sonra tenis ve golf.





Türkiye’de ve dünyada en çekindiğin forvet oyuncuları?





-Türkiye’de Burak Yılmaz. İyi arkadaşım. Hem şanslı hem şanssızım. Birlikte de oynadım, rakip olarak da. Dünyada ise Messi. Messi ile aynı sahada olmak dahi inanılmaz.





Seni en çok üzen ve yeniden oynamak istediğin maç var mı?





-İkisi de milli takımda 2010 Dünya Kupası yarı finalinde Hollanda maçı. 2018 Dünya Kupası’ndaki Fransa maçı.