Galatasaray'da üç imza birden atıldı

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, ''Taylan Antalyalı, 4 yıl daha Galatasarayımızda! Christian Luyindama, 2 yıl daha bizimle! İsmail Çipe, 1 yıl daha sarı kırmızı formayla!'' ifadeleri kullanıldı.







2019-2020 sezonu başında Erzurumspor'dan 4 milyon TL imza parasıyla kadroya katılan Taylan Antalyalı, ilk sezonunda 2 milyon TL, ikinci sezonunda 2.2 milyon TL kazandı. Bu sezon 2.5 milyon TL garanti ücret alan 27 yaşındaki orta saha, önümüzdeki sezon ise 3 milyon TL kazanacaktı. Güncel piyasa değeri 5.5 milyon Euro olan Taylan Antalyalı, Galatasaray formasıyla çıktığı 76 maçta 2 gol, 8 asistle skora katkı sağladı.





2019-2020 sezonu başında 8 milyon euro bonservisle Standart Liege'den transfer edilen Luyindama'nın ise Galatasaray ile sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunuyordu. Galatasaray formasıyla 75 resmi maçta forma giyen Kongolu stoper, 5 gol, 2 asistle skora katkı sağladı.





Güncel piyasa değeri olan Luyindama, Galatasaray'dan yıllık 1.050.000 kazanıyordu.Galatasaray, 26 yaşındaki kaleci İsmail Çipe'nin sözleşmesinin de 1 yıl daha uzatıldığını açıkladı. Sarı Kırmızılı ekibin altyapısından yetişen İsmail, Sarı Kırmızılı formayla toplam 9 resmi maçta oynarken kalesinde 13 gol gördü.