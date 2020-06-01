Galatasaray'da yedi futbolcuyla yollar ayrılıyor

Süper Lig’de seyircisiz oynanan 26. haftada Galatasaray, evinde derbide Beşiktaş’la 0-0 berabere kalmıştı.







Bu maçın ardından teknik direktör Fatih Terim babacan bir açıklama yaparak TFF’ye sert bir şekilde yüklenmiş ve “Bu virüs Birimizde çıkarsa Allah korusun ne olacak? Top toplayıcı çocukların eldiven giymesi bir şey ifade etmiyor. Bizim ailemiz yok mu, bizim sevdiklerimiz yok mu? Allah'tan korkunuz yok mu? İstediğinizi şampiyon ilan edin, oynamayalım kardeşim istiyorsanız, birilerine zarar gelecekse. Biz her sene zaten bir zorluğa alışkınız, bizim için farkı yok” tepkisini göstermişti.





Bu açıklamalardan tam dokuz gün sonra Terim’in koronavirüs test sonucunun pozitif olması spor gündeminde bomba etkisi yaratmış ve tüm spor kamuoyunu korku sarmıştı.





Ardından Abdurrahim Albayrak’ın da virüse yakalanmasını başkan Mustafa Cengiz’in ameliyatı izledi.Böylesi yorucu bir dönemden geçen Galatasaray, gruplar hâlinde idmanlarını sürdürüyor.





Galatasaray’da oyuncular tam kadro çalışırken yedek kulübesinde bir kriz doğru ve yardımcı antrenör Hasan Şaş görevinden istifa ettiğini açıkladı.





İlk maçına 12 Haziran haftasında Çaykur Rizespor deplasmanında çıkacak olan sarı kırmızılı ekip, bir sonraki karşılaşmasında ise evinde Gaziantep FK’yı ağırlayacak.





Ardından iki kritik mücadeleye çıkacak olan Galatasaray deplasmanda Başakşehir’e konuk olacakken evinde ise Trabzonspor’la oynayacak.





Bu maçın ardından sırasıyla Alanyaspor ve Ankaragücü’yle deplasmanda oynayacak olan sarı kırmızılılar, Göztepe’yi evinde ağırladıktan sonra final haftasında ise Antalyaspor’a konuk olacak.





Galatasaray’ın fikstürünün zorluğu düşünülünce oynayacağı ilk 4 haftayı kazanması durumunda ligde şampiyonluk ipini göğüslemesi oldukça yüksek bir ihtimal olarak görülüyor.





Son olarak Galatasaray’da sözleşmeleri 30 Haziran’da sona erecek olan oyuncular şöyle sıralanıyor:





Selçuk İnan





Ryan Donk





Mariano





Lemina





Seri





Andone





Onyekuru