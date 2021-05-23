Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray'da yeni başkan adayı /23 Mayıs 2021 20:59

Galatasaray'da yeni başkan adayı

Galatasaray'da 12-19 Haziran tarihlerinde yapılması beklenen seçimde yeni bir aday ismin ortaya çıktığı belirtildi.

SHABER3.COM

İbrahim Özdemir, Galatasaray'da 12-19 Haziran tarihlerinde yapılması beklenen seçimde aday olacağını açıkladı.

Türkiye Cumhuriyeti’nde Devlet ve Ulaştırma Bakanlığı, üç dönem de İstanbul Milletvekilliği yapan Yüksek Mimar İbrahim Özdemir Galatasaray Kulübü Başkanlığına aday olduğunu Salı günü resmen açıklayacak.

40 yıllık Galatasaray genel kurul üyesi olan İbrahim Özdemir, Salı günü düzenlemeyi planladığı basın toplantısında yönetim ve diğer kurullarını, listesini de açıklayacak.

Hürriyet'e konuşan Özdemir, "Galatasaray’a güzel hizmetler vereceğimize inanıyorum. Galatasaray’ın geleceği adına çıkardığımız reçeteler, çözüm formülleri ve projelerimizle göreve talibiz" ifadelerini kullandı.

İbrahim Özdemir, Cuma gününe kadar listesini Divan Kurulu Başkanlığına teslim edecek.
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