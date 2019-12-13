Galatasaray'da yıldız isim kadro dışı!

Fransız futbolcu Steven Nzonzi'nin kadro dışı bırakıldığı açıklandı.Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Fransız futbolcunun son antrenmandaki disiplinsiz davranışları nedeniyle süresiz olarak kadro dışı bırakıldığı belirtildi.





Peki, Fransız orta saha oyuncusunun süresiz kadro dışı bırakılmasının arkasındaki gerçekler nedir?





Sezon başında Roma'dan büyük umutlarla transfer edilen Nzonzi, son zamanlardaki performansının dışında antrenmanlarda gösterdiği tavırlarla Fatih Terim'in sabrını taşırdı.





Son olarak Şampiyonlar Ligi'nde PSG karşısında 5-0 mağlup olunan maçta oyundan alınırken gösterdiği tavırlar Nzonzi'nin sonunu getirdi.





Fatih Terim'in taktik isteklerini yerine getirmeyen ve ciddiyetsiz tavırlar gösteren Fransız futbolcunun Galatasaray'da mutlu olmadığı belirtiliyor. Nzonzi, antrenmanlarda birçok kez ''Ben 30 milyon euroluk futbolcuyum'' derken bu disiplinsiz hareketlerin sürmesi ile kadro dışı bırakıldı.





Galatasaray yönetimi ise Steven Nzonzi'nin kiralık sözleşmesini feshedip futbolcuyu Roma'ya göndermek istiyor. Sarı-kırmızılı kulübün görüşmelere geçtiği ve Ocak ayında Nzonzi'nin Roma'ya gönderilmesi için konuştuğu kaydediliyor.





Galatasaray'da Steven Nzonzi'nin kadro dışı kalması büyük şaşkınlık yarattı.





Sezon başında Roma'dan kiralanan futbolcu, takımın kötü gidişatına rağmen ortaya koyduğu futbolla taraftarlar tarafından övgü alan futbolcular arasındaydı.





Nzonzi, Galatasaray'da yıllık net 3 milyon 250 bin euro maaş alıyordu. Fransız orta saha, Roma'dan 1+1 yıllığına kiralanmıştı.Nzonzi, bu sezon Galatasaray formasıyla 15 resmi maça çıkarken bir asist yapmıştı. Fransız futbolcu, Galatasaray'ın oynadığı son üç resmi maçta da ilk 11'de başlamıştı.





Galatasaray, taraftarları ise sosyal medyadan bu kararı şaşkınlıkla karşıladı. Taraftarlar, Twitter üzerinden yaptığı yorumlarda ''Kötü gidişatın tek sorumlusu Nzonzi miydi?'' yorumlarında bulundu.