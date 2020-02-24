Galatasaray'dan 20 yil sonra gelen zafer! : Hakan Şükür Derbi maçı yorumladı

Galatasaray’ın efsane ismi ‘kral’ lakaplı Hakan Şükür derbi maç ile ilgili düşüncelerini kendi youtube kanalından paylaştı. Sarı-Kırmızılı takımın haklı bir galibiyet aldığını belirten Şükür, Fatih Terim’in çok doğru bir oyun anlayışı ile 20 yıl sonra Kadıköy’den 3-1’lik galibiyet alındığını söyledi.

20 YIL SONRA GELEN ZAFER BAŞLIĞINI ATTIM

Hakan Şükür, Galatasaray’ın Fenerbahçe karşısında muazzam bir galibiyet aldığını vurgulayarak “Galatasaray son yıllarda Kadıköy’de en iyi futbolunu oynarken Fenerbahçe bu sezon evindeki en kötü performansını gösterdi. Kötü oynarken Galatasaray’ı yendikleri çok maç vardı. Ancak bu sefer Galatasaray buna müsaade etmedi. Rodrigues ve Gustavo’nun yokluğunda Ersun Yanal kurgusunu tam olarak oturtamadı. Ben ‘20 yıl sonra gelen zafer diye’ başlık attım. Galatasaray şampiyonluk potasına iyi oyun ve güvenle yeniden girdi.” ifadelerini kullandı

MAÇIN EN ÖNEMLİ VE KRİTİK İSMİ SERİ’YDİ





Şükür maçın kilit isminin Seri olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi: Galatasaray, Fenerbahçe’nin kendi yarı alanında çok oynamasına müsaade etmedi. Baskın basanındır diyerek öne çıktı. Bunda da başarılı oldu. Çok çok önemli ve hak ettiği bir galibiyet aldı. Maçın en önemli ve kritik ismi Seri’ydi. baskıya rağmen sakin kaldı. Çok dengeli oynadı, top kaptırmadı. Ozan ve Tolga’nın pres yaptığı alanda takıma büyük katkı verdi. Gecenin galibiyetini taçlandıran ismi ise Mehmet Ekici’nin şutunda muhteşem bir kurtarış yaparak skorun 2-2’ye gelmesine engel olan Muslera’ydı.”













FENERBAHÇE’Yİ MENTAL OLARAK ŞAMPİYONLUK DIŞINA İTTİ





Efsane oyuncu, Fenerbahçe’nin matematiksel olarak şampiyonluk ihtimali bulunsa da mental olarak yarışın dışına itildiğini belirterek şöyle devam etti: “Bu galibiyet sadece 20 yıl sonra Kadıköy’de kazanmak değildi. Sadece 1 galibiyet de değildi. Şampiyonluk yarışında bir rakibinizi mental olarak saf dışı bırakmanın, başka tartışmalara yönlendirmenin gerçekleştiği bir oyun oldu. Ben Galatasaray’ın bir maçtan öte şeyler kazandığını düşünüyorum. Şayet maçta ilk golü Fenerbahçe değilde Galatasaray bulmuş olsaydı skor farklı yerlere gidebilirdi. Oyuncuların duruşları, maç öncesi halleri, ısınmaları bunu gösteriyordu. Galatasaray’ın ilk golü bulması halinde o statta daha farklı sonuçlar çıkabilirdi.”





ALİ KOÇ’UN ERSUN YANAL’I İSTEMEDİ





Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal hakkında da düşüncelerini paylaşan Hakan Şükür şunları söyledi: “Başkan Ali Koç’un haftalar öncesinden Ersun Yanal’ı artık istemediğini öğrendim. Çok özel ve güvenilir yerlerden bu bilgi geldi. Seyirciye oynadığını bundan dolayı böyle bir karar aldığını öğrendim”