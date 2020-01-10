Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray'dan Arda Turan açıklaması /10 Ocak 2020 19:06

Galatasaray'dan Arda Turan açıklaması

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Arda Turan'ın Galatasaray'a transferi konusunda teknik heyetin bir talebi olmadığını söyledi.

SHABER3.COM

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, son dönemde kamuoyunu meşgul eden Arda Turan transferi ile ilgili olarak özel açıklamalarda bulundu.

Yusuf Günay, Arda Turan’ın Galatasaray’a transfer olacağı söylentilerine ilişkin, “Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu’na intikal eden herhangi bir talep olmadı. Son yaptığımız transfer değerlendirme toplantımızda da bu konuda herhangi bir görüş ve değerlendirme de olmamıştır. Teknik heyetimizin de böyle bir talebi olmamıştır. Arda Turan'ın kendisinden de, menajerinden de dolaylı ya da direkt bir transfer teklifi olmamıştır. Bildiğimiz tek şey yazılı ve görsel medya ile sosyal medyada bu konuda haberlerin yer alması ve buna ilişkin taraftarımızın verdiği tepkilerdir” ifadelerini kullandı.

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, son dönemde kamuoyunu meşgul eden Arda Turan transferi ile ilgili olarak özel açıklamalarda bulundu.

Yusuf Günay, Arda Turan’ın Galatasaray’a transfer olacağı söylentilerine ilişkin, “Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu’na intikal eden herhangi bir talep olmadı. Son yaptığımız transfer değerlendirme toplantımızda da bu konuda herhangi bir görüş ve değerlendirme de olmamıştır. Teknik heyetimizin de böyle bir talebi olmamıştır. Arda Turan'ın kendisinden de, menajerinden de dolaylı ya da direkt bir transfer teklifi olmamıştır. Bildiğimiz tek şey yazılı ve görsel medya ile sosyal medyada bu konuda haberlerin yer alması ve buna ilişkin taraftarımızın verdiği tepkilerdir” ifadelerini kullandı.
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