Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray'dan bol gollü galibiyet: Farkı çift haneye taşıdı! /15 Mart 2025 01:22

Galatasaray'dan bol gollü galibiyet: Farkı çift haneye taşıdı!

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Victor Osimhen'in hat-trick yaptığı maçta Onvo Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, iki maç fazlasıyla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 10 puan önüne geçti ve zirvede farkı çift hanelere taşıdı.

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Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Onvo Antalyaspor'u konuk etti.

Sarı-kırmızılı ekip, Osimhen'in hat-trick yaptığı maçı 4-0 kazanarak zirvede derin bir nefes aldı.

KİLİDİ OSIMHEN AÇTI

25. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın ceza alanının sağından içeri çevirdiği ortasına yükselen Victor Osimhen'in kafa vuruşunda üst direğe çarparak oyun alanının dışına çıktı.

30. dakikada Galatasaray, Victor Osimhen'in golü ile öne geçti. Alvaro Morata'nın ceza alanının sağından içeri çevirdiği pasında topla buluşan Victor Osimhen, yakın mesafeden gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Kenan Piric'in yanından ağlarla buluşturmayı başardı: 1-0.

GOLLER PEŞ PEŞE GELDİ

43. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Ramzi Safuri'nin, ceza alanı içinde topa elle yaptığı müdahale sonrasında hakem Ozan Ergün, VAR uyarısıyla pozisyonu izleyerek penaltı noktasını gösterdi. 45. dakikada topun başına geçen Alvaro Morata, farkı 2'ye çıkarttı: 2-0.

45+3. dakikada Galatasaray, Victor Osimhen'in golü ile maçta farkı üçe çıkarttı. Sağ kanatta topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın, hızla ilerleyerek ceza alanının sağından içeri çevirdiği pasında topla buluşan Victor Osimhen, yakın mesafeden gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Kenan Piric'in yanından ağlarla buluşturmayı başardı: 3-0.

OSIMHEN HAT-TRICK YAPTI

52. dakikada Galatasaray, Victor Osimhen'in golü ile maçta farkı dörde yükseltti. Oleksandr Petrusenko'dan topu kapan Yunus Akgün'ün pasıyla ceza alanında topla buluşan Victor Osimhen, sağ çaprazdan yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı Kenan Piric'in sağından ağlarla buluşturmayı başardı. Böylece Victor Osimhen, kendisinin maçtaki üçüncü takımının ise dördüncü golünü atan isim oluyor: 3-0.

Bu gol Nijeryalı yıldızın kariyerindeki 4, Galatasaray'daki ilk hat-trick'i oldu.

FARK ÇİFT HANE

Maçta başka gol olmayınca Süper Lig'de çıktığı 27 müsabakada 22 galibiyet, 5 beraberlik yaşayan sarı-kırmızılı ekip, iki maç fazlasıyla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 10 puan önüne geçti ve zirvede farkı çift hanelere taşıdı.
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