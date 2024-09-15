Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray'dan çok tartışılacak sponsorluk! /15 Eylül 2024 08:43

Galatasaray'dan çok tartışılacak sponsorluk!

Galatasaray'ın yeni forma sponsorluğu tartışma konusu oldu. Forma sırt sponsorluğunda Kıbrıs merkezli yasa dışı bahis sitesine ait bir haber sitesinin reklamına yer verildi. Sarı-kırmızılı kulüpten konuya ilişkin açıklama geldi.

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Galatasaray'ın yeni forma sırt sponsoru meritking.news oldu. Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasındaki Çaykur Rizespor maçında sırtında meritking.news reklamıyla çıkarken, bu durum tartışmaları da beraberinde getirdi.

Yasadışı bahis sitesi Meritking'in haber sitesi olan meritking.news, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Birçok sosyal medya kullanıcısı yasadışı bahis sitesinin haber sitesi olarak adlandırılan meritking.news'in formaya sponsor olmasını eleştirdi.

Galatasaray yönetimi ise konu ile ilgili "Bizim sözleşmemiz meritking.news haber sitesi ile... Sözleşmede çok net madde var. Bu sitenin herhangi bir şekilde yasadışı bahis kumar falan paylaşması durumunda tek taraflı sözleşmeyi fesih etme hakkımız var" açıklamasında bulundu.

NET HOLDİNG'TEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili olarak Net Holding'den de açıklama geldi.

Net Holding Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Hande Tibuk sosyal medya paylaşımında, "Net Holding’e ait #merit markası ile ilgili izinsiz kullanımlara karşı her türlü hukuki haklarımızı kullanmaktayız. Aslen yasadışı online bahis ve kumar sitesi işleten #meritkingnews sahipleriyle de yıllardır süren hukuki mücadelemiz devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.
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