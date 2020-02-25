Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray'dan derbi açıklaması /25 Şubat 2020 19:23

Galatasaray'dan derbi açıklaması

Galatasaray Kulübü, Süper Lig'in 23'üncü haftasında oynanan Fenerbahçe - Galatasaray maçıyla ilgili bir açıklama yayımladı.Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, maç öncesinde, esnasında ve sonrasında sportmenlik dışı olaylar yaşandığı kaydedildi.

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Galatasaray Kulübü, olayların takipçisi olunduğu ve yasal işlemlerin başlatıldığı söylemlerinin yer aldığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi: 

"23 Şubat Pazar günü Fenerbahçe ile Ülker Stadyumu’nda oynadığımız ve 3-1 galibiyetimizle sonuçlanan karşılaşma öncesinde, esnasında ve sonrasında sportmenlik dışı, insan onuruyla bağdaşmayan olaylar yaşanmıştır.

Maçtan önceki dostluk söylemlerine rağmen;-Maç boyunca camiamıza, teknik heyetimize ve oyuncularımıza yönelik toplu halde küfürlü tezahüratlar yapılmış,-Sahaya ve oyuncularımıza yabancı maddeler atılmış,-Toplumu ayrıştırıcı, birbirine düşürücü, düşmanlık ve nefret söylemi içeren pankartlar açılmış,-Taraftarımıza Ülker Stadyumu girişinde zorluklar yaşatılmış,-Maç öncesi ve sonrasında, taraftarımızın bulunduğu tribüne doğru insan sağlığını etkileyecek düzeyde saatlerce yüksek sesli yayın yapılmış,-Hijyenik olmayan tuvaletler kullanmak zorunda bırakılmıştır.Tüm bu yaşananları şiddetle kınıyoruz.Kulübümüz yaşanan bu olayların takipçisi olup, gerekli yasal işlemler başlatılmıştır." 
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