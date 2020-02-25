Galatasaray'dan derbi açıklaması

Galatasaray Kulübü, olayların takipçisi olunduğu ve yasal işlemlerin başlatıldığı söylemlerinin yer aldığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:







"23 Şubat Pazar günü Fenerbahçe ile Ülker Stadyumu’nda oynadığımız ve 3-1 galibiyetimizle sonuçlanan karşılaşma öncesinde, esnasında ve sonrasında sportmenlik dışı, insan onuruyla bağdaşmayan olaylar yaşanmıştır.





Maçtan önceki dostluk söylemlerine rağmen;-Maç boyunca camiamıza, teknik heyetimize ve oyuncularımıza yönelik toplu halde küfürlü tezahüratlar yapılmış,-Sahaya ve oyuncularımıza yabancı maddeler atılmış,-Toplumu ayrıştırıcı, birbirine düşürücü, düşmanlık ve nefret söylemi içeren pankartlar açılmış,-Taraftarımıza Ülker Stadyumu girişinde zorluklar yaşatılmış,-Maç öncesi ve sonrasında, taraftarımızın bulunduğu tribüne doğru insan sağlığını etkileyecek düzeyde saatlerce yüksek sesli yayın yapılmış,-Hijyenik olmayan tuvaletler kullanmak zorunda bırakılmıştır.Tüm bu yaşananları şiddetle kınıyoruz.Kulübümüz yaşanan bu olayların takipçisi olup, gerekli yasal işlemler başlatılmıştır."